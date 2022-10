Savona, lunedì la consegna del “Premio Carlo Giacobbe” dedicato all’ex sindaco di Vado Ligure

Savona. Lunedì 17 ottobre 2022, alle 16, presso la Sala Mostre della Provincia, sarà consegnato il Premio Carlo Giacobbe, alla sua prima edizione, ad uno studente di Istituto Superiore di Savona; saranno inoltre riconosciute alcune menzioni d’onore ad altrettanti studenti e studentesse che hanno concorso al Premio con elaborati degni di nota.

Il Premio era stato istituito, con la fondamentale collaborazione della Fondazione Centofiori, per ricordare la figura di Carlo Giacobbe, scomparso nel giugno del 2020, e soprattutto i valori cui aveva ispirato la propria attività politica e professionale: “leggere, ascoltare e riflettere prima di scrivere o di esprimere la propria opinione. Ricercare soluzioni in modo ragionato, mai superficiale, basandosi sullo studio, sulla ricerca e sull’approfondimento. Prendersi delle responsabilità. Il ragionamento, che può e deve anche essere ‘alto’, talvolta astratto, ma cercando sempre un collegamento, uno sbocco nella concretezza della vita reale”.

La disobbedienza civile è il tema proposto ai partecipanti al Premio nella sua prima edizione, allievi della classi quarte degli Istituti Savonesi nell’anno scolastico 2021-2022, perché sviluppassero su quell’argomento proprie considerazioni e riflessioni.

Il premio, patrocinato dalla Provincia di Savona e dai Comuni di Vado Ligure e Varazze, consiste in un contributo per un soggiorno in una delle città riconosciute capitali Europee o Italiane della Cultura per il 2022 e il 2023.

Gli elaborati sono stati valutati dal Comitato Scientifico, presieduto da Martina e Paolo Giacobbe, figli di Carlo.

Nell’incontro di lunedì 17 saranno anticipate alcune innovazioni che caratterizzeranno la prossima edizione del Premio, che coinvolgerà gli studenti e studentesse della classe quarta delle Superiori nell’anno scolastico 2022-2023.

Informazioni sul Premio Carlo Giacobbe sul sito web.