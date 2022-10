Savona, la Lega attacca la giunta Russo: “A un anno dall’insediamento non è stato fatto nulla”

Savona. “A un anno dall’insediamento della giunta Russo poco o quasi nulla è stato fatto. Non vediamo una fase 1 e non capiamo cosa possa portare la fase 2 rispetto all’agenda presentata dal Russo durante la campagna elettorale, manca la direzione. Non è solo una nostra opinione, ma è diffusa nella stragrande maggioranza dei savonesi“. La Lega di Savona attacca la giunta savonese a poco più di 12 mesi dal suo insediamento.

Il segretario cittadino Giorgio Calabria spiega: “Ci sono lamentele che sono storiche nella città: dai rifiuti con un cronico degrado del decoro urbano, alla scarsa sicurezza di alcune zone, la carenza di parcheggi. A me va bene l’agenda, però lascia perplessità quando viene celebrata la fase 2, quando non abbiamo visto la fase 1. Per il ‘cantiere del verde’ e il ‘cantiere della cultura’ serve una rigenerazione del tessuto economico-produttivo della città, non è sufficiente annunciarli”.

E la Lega rivendica i progetti messi in piedi dalla giunta Caprioglio: “Dei 9 cantieri una buona parte avevano già ottenuti i finanziamenti dall’amministrazione precedente, i restanti sono dovuti al Pnrr e all’abbattimento del disavanzo”.

La richiesta del Carroccio è quella di individuare un asse di sviluppo: “Bisogna partire a risolvere i problemi e dare un indirizzo alla città, a partire dal turismo – prosegue Calabria -. Bisogna sistemare le zone e sfruttura le risorse del Pnrr. E’ fondamentale ridisegnare la città secondo una pianificazione urbanistica che è da troppo assente”.

E sul Savona Calcio in seguito alle vicende legate al ripristino dello stadio Bacigalupo: “Noi abbiamo proposto di collaborare per riuscire a riaprirlo – dice il consigliere comunale Maurizio Scaramuzza -. Veniamo accusati di opporci per principio, ma non è così“.

A questo proposito Scaramuzza spiega: “Se ci fossimo noi oggi lo stadio sarebbe aperto e il presidente del Savona Calcio sarebbe Marinelli. Ho chiesto all’assessore di incontrarci con i giocatori e i gestori degli altri impianti per trovare la disponibilità di altri impianti”. La proposta di Scaramuzza è di permettere ai ragazzi, tramite assicurazione, di entrare e allenarsi.