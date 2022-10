Savona, interpellanza di FdI: “Settantenne in sedia a rotelle ha difficoltà ad ottenere il contrassegno disabili”

Savona. Ha come oggetto le difficoltà incontrate da un 70enne savonese costretto sulla sedia a rotelle l’interpellanza presentata al sindaco di Savona Marco Russo e agli assessori competenti l’interpellanza presentata dai consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e Renato Giusto.

“Il 24 settembre, sulla pagina social di Bruno Lugaro è stata postata la narrazione di una vicenda che avrebbe riguardato un savonese settantenne costretto su una sedia a rotelle, colpito da una malattia degenerativa – si legge nel documento – I fatti esposti, enunciati senza indicare espressamente i dati della persona interessata, si sono svolti presso il comando della polizia locale e sono riferiti al ritiro del contrassegno per il parcheggio disabili. Vengono narrate le difficoltà incontrate dalla persona per il ritiro del proprio contrassegno”.

“Nella parte finale della narrazione, Lugaro ha rivolto direttamente al sindaco le seguenti domande che in sintesi si riportano: ‘Chiedo al sindaco se è questa la Savona solidale e attenta ai bisogni dei più deboli più volte sbandierata. Chiedo all’assessore competente se era al corrente di questo accadimento. Se la risposta è no, è grave; se si, è inaccettabile’. Per quanto ci consta, ad oggi non sarebbe pervenuta alcuna risposta a Lugaro, da parte dell’amministrazione comunale”.

Per questo motivo, i due consiglieri chiedono “al sindaco e all’assessore competente siano o meno informati della vicenda; in caso affermativo se il sindaco o l’assessore competente, abbia ritenuto di contattare Lugaro per approfondire quanto riferito sui social; se siano state avviate o meno verifiche per accertare la natura dei fatti descritti; in caso affermativo, se siano state accertate eventuali responsabilità e/o sia stato attivato un procedimento volto ad acclarare i fatti; quali misure intenda comunque assumere l’amministrazione, per prevenire il verificarsi di eventuali casi, analoghi a quello descritto nella narrazione, che dovessero riguardare persone diversamente abili, impossibilitate a recarsi personalmente presso gli uffici per ritirare i propri contrassegni”.