Savona inaugura il sentiero dei Papi: “Parte l’opera di valorizzazione di Santuario e colline savonesi”

Savona. Il CAI di Savona d’intesa con il Comune e con l’ausilio dell’unione squadre AIB e Protezione Civile ha effettuato i lavori di pulizia del sentiero dei Papi e di ripristino delle bacheche restituendo al territorio un percorso ad anello di grande bellezza lungo 15 chilometri e adatto alle escursioni a piedi o in bicicletta.

Per festeggiare l’occasione si è scelto un intero weekend – quello del 7,8 e 9 ottobre – per far sperimentare ai savonesi, che siano studenti, sportivi o amanti delle camminate, le potenzialità del percorso.

“Iniziamo da qui con l’opera di valorizzazione delle colline savonesi – è il commento degli assessori Gabriella Branca e Riccardo Viaggi – che continuerà con altri percorsi perché l’amministrazione crede molto nello sport e nell’outdoor, non solo per sviluppare le potenzialità turistiche del nostro territorio, ma anche perché sentieri puliti e ben manutenuti prevengono il rischio idrogeologico e da incendio. Santuario è un territorio che ha davvero tanto da offrire e ha anche bisogno di attività che portino persone e vita in uno dei luoghi più belli di Savona. Noi ci crediamo, per questo abbiamo stretto un Patto con Diocesi e Opere Sociali che ha già portato a iniziative come quelle del calendario estivo”.

A proposito del programma, gli assessori precisano: “Sarà una grande festa all’aria aperta che varrà anche come ringraziamento per tutti coloro, e ci sono anche i cittadini, che si sono dati da fare per ripulire il sentiero. Siamo molto felici che a inaugurare il sentiero siano i bambini della primaria, perché le giovani generazioni sono quelle più sensibili ai temi dell’ambiente e della sostenibilità”.

PROGRAMMA DI INAUGURAZIONE

Venerdì 7, mattina: passeggiata con le scolaresche della primaria Savona I del Santuario. Seguendo il sentiero e ascoltando le letture del grupo ‘Leggere in cerchio’, i ragazzi vanno alla scoperta del territorio.

Sabato 8 – ore 9: inaugurazione ufficiale del sentiero aperta a tutta la cittadinanza. Si va alla scoperta del territorio della valle del Letimbro. Iscrizione obbligatoria fino a esauriento posti (telefonare tra le 15 e le 18 ad Augusta 347,7483426).

Domenica 9 – ore 9: Giro cicloescursionistico con bici MTB. Percorso: partenza da piazza del Santuario-Cimavalle-Naso di Gatto-discesa su sterrato lungo il sentiero dei Papi-Santuario.

Il percorso è 15 km, dislivello 670 metri. Ritrovo alle 9 in piazza del Santuario, arrivo previsto per le ore 12. Difficoltà MC (media capacità tecnica) con passaggi BC (buona capacità tecnica) in discesa. Il casco è obbligatorio, è consigliato un abbigliamento adeguato alle temperature previste e una borraccia d’acqua. Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e comporta rischi non eliminabili. Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili al 331.1212208 (Andrea). Di seguito i riferimenti per il percorso Mtb.