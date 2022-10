Savona, in Unione Industriali la consegna degli “Europass Diploma Supplement” degli studenti del corso ITS 6

Savona. Si è tenuta oggi presso la sede di Unione Industriali di Savona la cerimonia di consegna degli Europass Diploma Supplement ai diplomati 2022 della sesta edizione del corso di tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali “industria 4.0”.

Il corso ITS 6 ha diplomato nove studenti in un biennio che è stato caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ha comunque permesso agli studenti di frequentare i corsi al Campus di Savona, i laboratori al Ferraris-Pancaldo di Savona e gli stages in azienda. Tutti e nove gli studenti ora lavorano e questo è la più bella soddisfazione anche per le famiglie che li hanno supportati. Il loro impegno in giornate difficili insieme a quello dei docenti e dello staff ITS è la migliore ricompensa della fatica e di tutte le difficoltà superate in questi due anni.

Hanno partecipato alla cerimonia e consegnato i diplomi: Mattia Minuto, presidente ITS Savona; Alessandro Gozzi, dirigente Scolastico dell’Istituto Ferraris-Pancaldo di Savona; Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona; Francesco Rossello, assessore allo sviluppo economico e rapporti con il Campus del Comune di Savona; Alessandro Berta, direttore Unione Industriali Savona.

Su questo sito ci sono tutte le informazioni per iscriversi, entro il 15 ottobre, al corso per tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali “industria 4.0″ e nella domotica”.

Giunto alla sua ottava edizione, il corso è da sempre articolato sulla base delle richieste provenienti dalle principali aziende del settore operanti sul territorio e nelle quali gli studenti potranno svolgere il periodo di stage in Italia dopo essere tornati dall’esperienza all’estero che è resa possibile dal programma Erasmus+ azione KA131 dedicata all’istruzione superiore. I destinatari sono 23 giovani e adulti inoccupati e disoccupati (no studenti), di età non inferiore ai 18 anni in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria di 2° grado ai sensi dell’art.7 comma 3 del DPM 25.1.2008 conseguito entro il luglio 2020, oppure che hanno frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso Istruzione e Formazione tecnica Superiore (IFTS) di durata annuale, come indicato dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 e delineato nell’Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni del 20 gennaio 2016.

I candidati inoltre dovranno essere in possesso di competenze nelle principali discipline scientifiche: Matematica, Fisica, Chimica, Informatica e conoscenza della lingua straniera (inglese)

La figura professionale in uscita avrà competenze e abilità riguardo la progettazione, l’organizzazione, la gestione, la manutenzione degli impianti e delle reti di generazione e distribuzione al fine di migliorarne l’efficienza energetica, valutandone la loro integrazione e l’impatto ambientale sul territorio. Particolare rilevanza verrà attribuita alle competenze relative l’efficientamento energetico nell’ambito delle applicazioni industriali, anche in relazione a quanto previsto dal piano nazionale industria 4.0 e alle applicazioni domotiche.

Il corso è cofinanziato dall’Unione Europea. La frequenza è obbligatoria: gli studenti selezionati dovranno frequentare almeno l’80% delle ore del corso. Il percorso formativo permetterà agli studenti di conseguire, rispettati i requisiti previsti dalle normative e superate le verifiche e gli esami finali, le certificazioni operative: attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il rischio industriale (ai sensi del decreto legislativo testo unico 81/2008); attestato di Certificatore Energetico (ai sensi del DPR 445/2000 e della Delibera Regione Liguria n. 447/2014); attestato di frequenza alla formazione per utilizzo PLC Zelio Schneider Electric. Per iscriversi cliccare qui.

La Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica di Savona è costituita dall’Università degli Studi di Genova, l’Istituto Tecnico Superiore Ferraris Pancaldo, SPES Scpa, Comune di Savona, Provincia di Savona e Unione Industriali di Savona. Le lezioni si svolgeranno al Campus universitario di Savona e all’Istituto Tecnico Superiore Ferraris Pancaldo