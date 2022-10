Savona, il maltempo annulla la “passeggiata” alla Madonna degli Angeli

Savona. Le previsioni per domani, sabato 22 ottobre, non sono buone e la passeggiata alla chiesetta della Madonna degli Angeli, sulle immediate alture di Savona, salta. Tre percorsi nel verde per arrivare, durante la giornata, nello splendido luogo storico: un appuntamento, al momento, rimandato.

“Siamo molto dispiaciuti, ma visto il perdurare dell’instabilità e la probabilità di piogge previste per domani”, spiegano a Ivg.it gli organizzatori “crediamo sia opportuno rimandare l’evento. In caso domani fosse solo nuvoloso, sarebbe comunque controproducente portare a compimento quanto previsto”.

“Il terreno bagnato, soprattutto nei punti più ripidi, potrebbe essere pericoloso e comunque difficoltoso per alcuni e inoltre le previsioni potrebbero consigliare a molti di rinunciare alla partecipazione, nonostante l’iscrizione”. Ci sarà presto la possibilità di organizzarla. Ci auguriamo di riuscire a proporre una nuova data che possa venire incontro alle esigenze di tutti”.