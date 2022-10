Savona. Carriola, terra, foglie. Si aiutano come possono in via Ranco, strada che si arrampica nel verde della città. “Le nostre domeniche passate a coprire le buche”.

Alture di Savona e “l’asfalto disastrato da fossi. Un grosso problema per noi che abitiamo qui”. Segnalazioni fatte già nel 2021 a Comune, Provincia, Regione. Richieste reiterate di riparazione della strada. “Nessun intervento” ci dicono.

“Domeniche a riempire questi fossi lungo la strada. Poi arriva la pioggia e siamo da capo. Non ne possiamo più di questa storia”.

Gli abitanti lanciano un grido d’allarme. “Paghiamo le tasse. È una questione di sicurezza. Ci sentiamo dimenticati”.

Guanti e buona volontà. Le buche ora sono state coperte dai residenti.

I residenti di via Ranco a Savona rattoppano buche

“Dureranno poco” rimarcano “è ottobre. Con la prossima pioggia, la terra andrà via e sarà un’altra giornata di lavoro per noi passata a coprire buchi”.