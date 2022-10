“Savona: i giovani e la scienza”: l’associazione presenta la settima edizione

Savona. L’Associazione Giovani per la Scienza presenta la settima edizione del progetto “Savona: i Giovani e la Scienza”, come anteprima del Festival della Scienza di Genova, intitolata “I linguaggi della Scienza: per descrivere e comprendere la realtà”.

L’inaugurazione dell’evento si terrà mercoledì 12 ottobre presso la Fortezza del Priamàr, nella Sala della Sibilla, dalle ore 16:00 e la mostra, situata al Palazzo del Commissario, sarà visitabile fino a mercoledì 19 ottobre con orari nei giorni feriali dalle 14:30 alle 18:00 e nei festivi dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.

Quest’anno i soci dell’Associazione hanno voluto dedicare l’evento alla loro amata Presidente Bianca Ferrari per tener vivo il suo ricordo nel modo che lei avrebbe preferito, applicando i suoi insegnamenti e cercando di appassionare le persone, e in particolare i giovani, alla Scienza.

Si ricorda che l’inaugurazione e la mostra sono completamente gratuite e aperte al pubblico. Per chi fosse interessato a seguire anche le altre attività dei Giovani per la Scienza può trovarli sul loro profilo Instagram: @giovaniperlascienza_;

Oppure visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link seguente.