Savona Fbc, Porta guarda ai prossimi match: “Ora dobbiamo vincere, contro il Quiliano&Valleggia ho fatto solo il mio dovere”

Savona. Sabato pomeriggio sul campo dell’Augusto Briano è andato in scena uno dei match valevoli per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Ad affrontarsi sono state Savona e Quiliano&Valleggia, due formazioni determinate le quali si sono affrontate a viso aperto non riuscendo tuttavia a prevalere l’una sull’altra.

La partita è infatti terminata con il risultato di 0-0, un epilogo maturato soprattutto grazie alle parate di Carlo Porta. L’estremo difensore degli Striscioni è stato decisivo per la conquista del secondo punto in due partite da parte del sodalizio biancoblù, questo per un trend che vede il Savona ancora imbattuto tra campionato e Coppa.

Nel post partita ad incaricarsi del racconto del match e del momento del Vecchio Delfino, oltre a mister Frumento, è stato proprio Porta: “Sono un portiere e questo devo fare (in riferimento ai numerosi interventi determinanti compiuti, ndr), se non riesco io so che come a Masone c’è un mio compagno pronto a difendere la porta. Dobbiamo continuare così, abbiamo ottenuto il quinto risultato utile consecutivo. Ci manca solo la vittoria che sono convinto arriverà presto, sappiamo che dovremo vincere le prossime partite e lo faremo sicuramente.”

In seguito l’estremo difensore ha proseguito il proprio intervento dedicando un pensiero ai tifosi del Savona, un gruppo di supporter definiti fantastici: “Sono bellissimi da vedere. Spinti da loro nonostante le mille difficoltà che stiamo avendo dovremo arrivare ai risultati, adesso bisogna vincere.”

Infine Porta ha concluso l’intervista dicendosi soddisfatto del suo rapporto con i compagni, un gruppo unito malgrado le questioni extra campo e decisamente determinato in vista delle prossime sfide.