Savona, esordio in consiglio comunale per Federico Mij (M5S) dopo le dimissioni di Delfino

Savona. Esordio in consiglio comunale a Savona per Federico Mij, il primo dei non eletti subentrato al dimissionario Andrea Delfino a causa di motivi familiari.

“Un grande onore e onere sostuire un pilastro come Andrea Delfino. Una grande emozione nell’affiancare Manuel Meles in questa avventura, un amico, una persona con cui mi piace confrontarmi, ancora una persona con una competenza davvero rara in questo paese. Ce la metterò tutta, dal mio piccolo, per fare il massimo nell’interesse dei cittadini savonesi“, ha scritto in un post su Facebook il neo consigliere Mij.

“Ringrazio Andrea Delfino per l’impegno profuso, si è dato da fare nel dietro le quinte. Andrea è stato non solo un ottimo collega, ma è un grande amico e una persona squisita, con cui abbiamo condiviso importanti momenti sia dentro, sia fuori dall’aula. Mi mancherà non averlo più accanto ma so che Federico sara in grado di sostituirlo in Comune in maniera egregia.“, ha detto durante la seduta il capogruppo pentastella Manuel Meles.

“Saluto il consigliere Delfino e lo ringrazio per i lunghi anni durante i quali ha dato il suo contributo alla città”, ha fatto eco il sindaco Marco Russo.