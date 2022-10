Savona, donati due concentratori d’ossigeno in altrettante Rsa della Valbormida

Savona. Due nuovi concentratori di ossigeno sono stati consegnati in Valbormida dal Rotary Club di Savona. A oggi sono sette le strumentazioni donate alle Rsa del territorio savonese.

Ieri mattina il presidente Giorgio Rutelli insieme al past president, Renato Chiarlone, hanno donato alla Rsa Baccino di Cairo Montenotte e alla Casa dei Tigli di Millesimo i due preziosi macchinari.

“In tutte le strutture il dono è stato accolto con grande entusiasmo dai responsabili poiché, come noto, queste realtà non dispongono di circuiti interni che distribuiscano ossigeno – spiega a IVG.it Giorgio Rutelli – il concentratore, quindi, in certe situazioni, risolve i problemi respiratori di persone particolarmente fragili, evitandone spesso l’ospedalizzazione e le relative problematiche”.

Continua l’attività solidale dell’ associazione savonese sul territorio nei confronti dei più deboli, che costituisce il fulcro dei suoi compiti istituzionali.