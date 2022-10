Savona, cambio ai vertici della Questura: Domenico Nicola Chierico è il nuovo vicario del questore

Savona. Cambio ai vertici della Questura savonese: il vicario del questore Agostino Gallo lascia Savona per andare a La Spezia. Raggiunge Savona Domenico Nicola Chierico che sarà – da oggi – il nuovo vicario del questore.

Chierico, 57 anni, Primo Dirigente della Polizia di Stato, arriva dalla Questura di Rovigo, dove ha già rivestito analogo incarico.

Da trent’anni in Polizia, tra i diversi incarichi svolti, ha diretto vari uffici investigativi delle Questure di Nuoro e Cagliari, ricoprendo successivamente il ruolo di Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna e concludendo la sua esperienza in tale Regione come Capo di Gabinetto della Questura di Cagliari.

Sull’avvicendamento il Questore sottolinea: “Formulo i miei più sentiti auguri di buon lavoro al dr. Chierico, che metterà tutto il suo bagaglio di esperienza a disposizione della Questura. Un in bocca al lupo al dr. Gallo per il nuovo incarico”.