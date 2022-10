Savona Calcio, Rossello replica all’appello dei giocatori: “Gravissima assenza della società, ma noi faremo il possibile”

Savona. “Non sono ben chiare le intenzioni del Savona Calcio, è un problema quando la società non assolve ai suoi compiti e si chiedere al Comune di intervenire. Siamo in una situazione in cui c’è la gravissima assenza del gruppo dirigente del Savona, la squadra abbandonata a se stessa. Solitamente è la società che si occupa di mettere la squadra in condizioni di allenarsi al meglio”. E’ la replica dell’assessore allo Sport Francesco Rossello all’appello dei giocatori del Savona lanciato a Palazzo Sisto dopo la partita di sabato pomeriggio e l’ennesimo risultato utile consecutivo in campionato.

“Abbiamo un problema enorme ma le istituzioni fanno finta di non saperlo – ha chiosato Riccardo Quintavalle – Volente o nolente la squadra del Savona Calcio c’è, di conseguenza qualcuno deve mettersi il cuore in pace dandoci un campo. Ovviamente mi riferisco allo stadio Bacigalupo, non credo che sia così difficile concedere l’agibilità per permetterci di svolgere un’ora e mezza di allenamento e per avere uno spogliatoio con una doccia”.

La volontà del Comune è quella di andare incontro ai giocatori: “C’è una squadra che sta gettando il cuore oltre l’ostacolo e in mezzo a centomila disagi sta tenendo alto il nome della maglia. Il Comune non può essere insensibile e farà il possibile. Mi attiverò per vedere se sono disponibili degli spazi”.

Sulla possibilità di usufruire dello stadio solo per gli allenamenti, chiesto dai giocatori e rilanciato dal consigliere comunale Maurizio Scaramuzza, sottolinea: “Chi ha delle soluzioni le proponga, non è una gara a chi arriva primo. Bisogna lavorare tutti insieme. Non è solo questione di assicurazione, lo stadio si può usare solo se qualcuno ha la concessione“.

Il Comune sta quindi valutando come aprire il prima possibile il Bacigalupo. Dopo i primi due bandi deserti, la strada che Palazzo Sisto intende perseguire è valutare se ci sono società disponibili a gestire la struttura e poi procedere con i lavori di ripristino necessari per garantire l’agibilità.