Savona Calcio, Quintavalle fa esultare Frumento: “Un piacere averlo commosso”

Savona. Un punto decisamente prezioso quello agguantato dagli striscioni contro un buon Multedo, non essendo stati brillanti e in inferiorità numerica per l’espulsione di Porta dal 75esimo.

Il cuore, ecco cosa ha spinto i biancoblù a riprendere una partita che si stava rivelando una quasi certa sconfitta. Ed è proprio quello del capitano, Riccardo Quintavalle, che ha avuto il battito decisivo per farcela.

Nel mentre in panchina Ermanno Frumento si è lasciato andare ad una grande esultanza dopo tanta sofferenza e amarezza nel corso del match. E per Quintavalle è stato un valore aggiunto alla rete messa a segno: “Mi fa piacere averlo fatto saltare di gioia, siccome per me è quasi un padre ed è bello averlo commosso. Glielo dovevo e lo ringrazio pubblicamente per farmi sentire nuovamente importante come giocatore”.