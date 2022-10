Savona Calcio, i tifosi contestano la proprietà romana

Savona. Si è appena conclusa la gara tra gli striscioni e il Quiliano Valleggia: un altro 0-0 per la squadra di Frumento dopo quello all’esordio stagionale a Masone.

Sugli spalti c’è stato un bello spettacolo per via del tifo dei sostenitori di entrambe le compagini, un bel palcoscenico per il calcio dilettantistico, ma ciò che è saltato all’occhio è lo striscione mostrato dai supporter biancoblù.

Un messaggio relativo alle ultime vicende, ovvero le dimissioni dell’ormai ex presidente Sebastiano Cannella, quindi rivolto alla proprietà romana: “C’è chi garantisce, chi smentisce e chi si dimette…avete rotto il c***o”.