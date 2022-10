Savona Calcio, Frumento dopo il pari con l’Albissole: “Continuiamo a giocare solo per i tifosi”

Savona. Oggi pomeriggio presso l’Augusto Briano è andato in scena il derby tra Savona e Albissole, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B) conclusasi sul risultato di 1-1. Al termine del match un Ermanno Frumento visibilmente emozionato è intervenuto per analizzare quanto accaduto in campo.

L’allenatore del Vecchio Delfino ha esordito dichiarando: “La cosa più bella oggi sono state le tifoserie, credo che non vedremo mai più un campionato di Prima Categoria con una cornice di pubblico così. Entrambe le tifoserie hanno sostenuto esclusivamente i propri giocatori applaudendosi poi al termine della gara, credo che questo sia stato uno degli spot più belli per il calcio.”

Successivamente il tecnico dei biancoblù si è detto soddisfatto per un pareggio considerato corretto, questo preferendo tuttavia non rispondere alle domande riguardanti le dimissioni dell’ex presidente Cannella e il possibile arrivo di nuovi giocatori sbandierato dalla proprietà.

Frumento ha infine spiegato in maniera chiara il motivo per il quale lui e i suoi stanno continuando a dare il massimo di settimana in settimana: “La carica dei tifosi ci dà tutto. Dobbiamo essere sinceri, noi continuiamo per loro. È sempre più difficile andare avanti lavorando in queste condizioni.”