Savona Calcio, Frumento dopo il pari con il Quiliano: “Spero che la squadra possa andare avanti”

Savona. E dopo lo 0-0 a Masone, gli striscioni fanno lo stesso risultato con il Quiliano e si spartiscono la posta. Fondamentale la prestazione di Carlo Porta, sempre più una certezza nell’organico di Ermanno Frumento.

Il tecnico biancoblù vuole estendere i complimenti a tutti i suoi ragazzi: “Per settanta minuti abbiamo retto bene il campo e di questo ne sono davvero contento. So di avere un grande portiere, come so di avere una grande squadra. Nuovi innesti? Speriamo, ma ora siamo questi e in questo modo dobbiamo andare avanti”.

Frumento augura che la situazione extra campo vada tutta per il meglio: “Spero che la squadra possa andare avanti. Noi ce la metteremo tutta, facendo grandi sacrifici, ma abbiamo bisogno della società e dell’aiuto dell’amministrazione comunale“.

Infine un grande plauso lo ha voluto fare ai propri tifosi: “Sono commoventi: più diventa tutto difficile, più loro ci sostengono. Sono fondamentali perché noi ci reggiamo sul campo, specialmente gli ultimi 20 minuti, grazie a loro“.