Savona approva il regolamento dei beni comuni

Savona. “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità del regolamento dei beni comuni, strumento fondamentale per la partecipazione dei cittadini. La votazione di ieri è un riconoscimento al lavoro di studio e condivisione dell’assessore Maria Gabriella Branca insieme all’assessore Riccardo Viaggi, di concerto con i consiglieri comunali di maggioranza, i Dirigenti e la Segreteria Generale del Comune di Savona”. Lo hanno dichiarato Walter Sparso, coordinatore provinciale Sinistra Italiana Savona, Simona Simonetti e Luca Amato, Co-portavoce Europa Verde Liguria.

Lo studio e l’elaborazione dello strumento è avvenuto con il contributo dall’associazione Labsus, soggetto specializzato in politiche di sussidiarietà, partecipazione e amministrazione condivisa, anche a seguito di diversi approfondimenti e confronti con sindaci, amministratori e dirigenti di diversi Comuni come Aosta, Collegno, Chieri, Varese, Faenza, Cremona, facendo seguito al convegno “I beni comuni e la partecipazione” tenutosi a Savona il 6 maggio 2022 presso la sala della Sibilla.

Come sottolineato durante la seduta dal Consigliere Luigi Lanza, “la città è viva e mostra la propria voglia di partecipare. Il regolamento dei beni comuni sarà uno strumento utile se permetterà ai cittadini di creare legami per far rivivere le stade, i giardini e le piazze della città di Savona”.

“Esprimiamo altrettanta soddisfazione per la creazione della consulta per l’inclusione e il benesser-ci e ringraziamo i consiglieri Roberto Besio ed Eleonora Raimondo per l’impegno profuso.

Si tratta di uno strumento utile all’amministrazione e alla città intera di approfondire le tematiche legate alla disabilità, povertà materiale e immateriale, nell’ottica di costruire una società più inclusiva”, hanno concluso.