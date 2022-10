Savona, al Ferraris-Pancaldo l’Erasmus Day

Savona. Presentato giovedì scorso al Ferraris-Pancaldo di Savona il programma di mobilità Erasmus+ per l’anno scolastico 2022/2023.

Hanno partecipato all’evento, cui erano collegate le classi seconde, terze e quarte dell’istituto, oltre al dirigente scolastico Alessandro Gozzi, la referente internazionalizzazione, Luisa Lottero, in videoconferenza Chiara Latella di Intercultura, Francesca Vavassori del progetto Colours promosso dalla regione Liguria, Rosanna Rossi del consorzio “Istituti professionali” e con un video messaggio, Sara Pagliai, coordinatrice dell’agenzia nazionale Erasmus+ Indire.

“Abbiamo avuto un grosso riscontro – ha esordito nel suo intervento il dirigente Alessandro Gozzi – sulle esperienze all’estero effettuate dai nostri studenti in tutti i progetti di mobilità nei quali sono stati coinvolti; dai progetti PCTO a quelli culturali. Questo è stato possibile grazie alle forze messe in campo. Tengo a precisare che per i ragazzi l’esperienza è gratuita – ha proseguito Gozzi – e contribuisce al loro arricchimento personale e culturale.”

Al tavolo dei lavori si sono avvicendati i docenti, che hanno preso parte alle mobilità formative all’estero, e i ragazzi che hanno già svolto le mobilità Erasmus l’anno scorso allo scopo di far comprendere ai compagni delle classi quarte, cui le possibilità di spostamento sono rivolte, l’entusiasmo con il quale sono tornati e il grande bagaglio di esperienze estremamente positive che hanno raccolto. Tutti hanno evidenziato quanto siano cambiati, in senso positivo, dopo essere rientrati a casa.

Il programma Erasmus dell’anno scorso, rivolto a studenti e docenti, ha permesso ai ragazzi di andare a Granada per tre settimane seguiti dai docenti che si sono avvicendati; di andare in Portogallo per seguire idee di progettazione impiantistica e risparmio energetico; di andare a Malta, meta destinata ai ragazzi dell’ITS; per i docenti di andare a Copenaghen per scoprire una modalità di fare scuola diversa da quella italiana ed apprendere i modelli esportabili nella realtà dell’istituto savonese; di andare in Macedonia, con il progetto “Hight school” la cui attività proseguirà quest’anno con altre mete: Irlanda, Germania, Portogallo e Olanda mentre a gennaio saranno le famiglie del Ferraris Pancaldo ad ospitare i ragazzi dei paesi partener del progetto.

Infine, Dario Battaglino studente della 4R, si è collegato dal Brasile fornendo un reportage delle attività che ha svolto e tutta la passione di questa bellissima esperienza.

La mattinata si è conclusa con un gioco, ideato da Alberto Pierri docente del nautico, sul tema della giornata che ha coinvolto tutte le classi collegate ed ha visto la 3I vincitrice alla quale sarà regalata la divisa per la palestra.