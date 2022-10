Sassello, la Sant’Antonio Servizi srl cerca un amministratore unico: ecco come candidarsi

Sassello. L’Asp Ospedale Sant’Antonio di Sassello cerca un amministratore unico per la società controllata Sant’Antonio Servizi srl.

La figura sarà individata tra esperti in possesso di comprovata qualificazione tecnico-professionale nella gestione di aziende pubbliche o private e di esperienza idonea al ruolo.

All’amministratore unico sono affidati tutti i compiti e le responsabilità previste dallo statuto della società e dalla legge, in particolare dal decreto legislativo 175/2016: possiede tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi i poteri riservati ai soci; è in capo all’amministratore unico la responsabilità della gestione operativa della società nonché la gestione del personale, delle risorse finanziarie e patrimoniali della società e il coordinamento delle attività della società con quelle del socio unico.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro e non oltre le 12 del 24 ottobre in busta chiusa presso la sede dell’Asp Ospedale Sant’antonio a Sassello in via Badano 23 o a mezzo raccomandata o tramite Pec.

Qui l’avviso e tutte le informazioni.