Sanità, Muzio (FI): “Gratarola faccia scelte forti, se serve anche di rottura con lo status quo”

Liguria. “Al nuovo assessore alla sanità, Angelo Gratarola, dico di non aver paura di fare scelte forti, di rottura, se ciò potrà migliorare il nostro sistema sanitario regionale e dare ai cittadini un servizio migliore. A volte rompere uno status quo, una situazione che apparentemente non andrebbe modificata, è una forma di coraggio: se ciò avverrà, questo sarà un punto qualificante dell’operato dell’assessore”. E’ quanto ha dichiarato il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della commissione sanità, intervenendo stamane in aula dopo la presentazione, da parte del presidente Giovanni Toti, del nuovo assessore alla sanità.

“E’ una sfida difficile quella che attende il professor Gratarola, in un quadro complicato anche dal problema generale della carenza di medici e infermieri nel sistema sanitario nazionale – ha proseguito Muzio – L’assessore sappia che il gruppo di Forza Italia, che mi onoro di rappresentare in consiglio regionale, gli sarà accanto tutte le volte in cui le scelte che adotterà andranno nella direzione del bene della nostra comunità”.

“Auguro perciò buon lavoro al nuovo assessore. Anche come membro della Commissione Sanità garantisco sin da ora la mia collaborazione per cercare di affrontare, con l’aiuto di tutti, i temi e i problemi che abbiamo dinanzi”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia.