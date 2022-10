Sanità, Gratarola: “Mancanza cronica di personale”. E lancia la ricetta: “Asl lavorino insieme, non separatamente”

Savona. “Il Pnrr potrebbe cambiare il volto della sanità che conosciamo dal 1978. Tante volte abbiamo detto che bisogna integrare il territorio con gli ospedali, ma è sempre rimasto lettera morta mancando gli strumenti. Oggi invece la possibilità di cambiare il volto del territorio, costruendo case di comunità e strumenti che portano sotto casa la risposta sanitaria che oggi il cittadino cerca ob torto collo nei pronti soccorso affollandoli”. Lo ha affermato il neo assessore alla Sanità ligure Angelo Gratarola nel corso dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri a Savona nell’ambito dell’iniziativa voluta dal governatore Giovanni Toti “Road to Forum Sindaci 2023″.

“C’è una nota dolente – ha ricordato Gratarola -. Il rovescio della medaglia, su cui si può fare abbastanza poco se non inventandosi strategie, è la mancanza cronica del personale. Che non è acquisibile in alcun modo perché non è disponibile sul mercato del lavoro. Mancano gli anestesisti, soffrono gli psicologi e i pediatri. Le ragioni vengono da lontano, e bisognerà da qui in avanti bisognerà porre rimedio con un cambio sostanziale del Ccnl che veda differenze tra medici diversi”.

Come sopperire? La visione di Gratarola “è che tutte le Asl, nessuna esclusa, siano considerate organai della stessa creatura, e non strutture separate che lavorano per conto loro. Una rete invisibile che collega tutte le strutture da Sarzana a Ventimiglia”.

Nel corso dell’incontro con i sindaci savonesi, Gratarola ha voluto rassicurare i rappresentanti del territorio: ““Da neo assessore posso da subito garantire l’impegno di mettere al servizio di tutta la sanità ligure e quindi anche di quella savonese tutte le mie competenze e la mia esperienza – ha concluso –, in particolare in un settore, quello dell’emergenza urgenza, che costituisce uno snodo centrale di tutto il sistema. Offro la mia piena disponibilità al confronto e al dialogo con le parti sociali e gli stakeholders, nella consapevolezza che questo territorio, e più in generale la nostra regione, non può perdere le opportunità future, per cui servono determinazione e capacità decisionale, in modo da impiegare le ingenti risorse destinate anche a questo territorio nel miglior modo possibile per migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi rivolti ai cittadini”.