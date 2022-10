San Francesco Loano. Monti si gode la vittoria ed elogia gli attaccanti: “Sono molto contento che siano riusciti a segnare”

Loano. Vittoria di misura per la squadra di Ivan Monti che, allo scadere, trova con Caneva il goal che manda al tappeto l’Aurora. Partita giocata a viso aperto, da squadra che lotta per il titolo, con la consapevolezza di riuscire a togliersi qualche sfizio. D’altronde un piccolo passo è già stato fatto: vincere contro i cairesi ha portato i rossoblù al secondo posto in classifica in solitaria dietro al Camporosso.

Il tecnico loanese analizza così la vittoria per 2 a 1: “Abbiamo giocato un ottima partita. In settimana abbiamo lavorato molto sull’ intensità: credo che si sia visto in campo. L’episodio del gol subito è stato fondamentale, ha innervosito i ragazzi e ha scaturito la reazione adeguata per mettere la partita sui canali giusti”.

Da sottolineare la grande prestazione dei giocatori di fascia come Caneva, autore del gol vittoria e di Donà, terzino sinistro molto utile in fase offensiva ma, soprattutto, dei due ragazzi classe 2003 Messina e 2004 Quartieri, i quali hanno dato una grossa mano in fase realizzativa, con inserimenti e scatti brucianti. Il mister ci dice la sua sul secondo tempo vincente della sua squadra: “Per arrivare al gol serve l’atteggiamento messo in campo nella seconda frazione di gioco. Cerchiamo sempre di promuovere un buon gioco, senza intensità e qualità però questo viene meno. Il fulcro del gioco è creare le situazioni, poi capita che in una partita ci possano essere più occasioni o solo alcune come oggi. Lavorando possiamo arrivare a fare ancora meglio, sono molto contento per i nostri attaccanti che sono riusciti a segnare, è il giusto premio per tanto lavoro svolto”.

Il campionato è iniziato da un mese, ma ormai si riesce quasi ad individuare come potrebbe essere il cammino di una squadra. La San Francesco a questo punto, seconda in classifica, può lanciare un segnale forte alle altre squadre? Monti la pensa così: “Dobbiamo lanciare un segnale a noi stessi: conosciamo le nostre doti. Il campionato è composto da ottime squadre e l’Aurora è una delle migliori: gioca un ottimo calcio e sono molto organizzati. Quest’oggi gli episodi hanno fatto la differenza, per fortuna in nostro favore”.