Loano. Grande successo di partecipazione per l’undicesima edizione della RunRivieraRun, mezza maratona con partenza dal Malpasso di Varigotti e arrivo nella Marina di Loano.

Una competizione nella quale primeggia il keniano Peter Wanyoike (1h05’29”), non andato quindi lontanissimo dal primato storico della corsa di 1h02’52” appartenente ad Ezekiel Kiprotich Meli. Seconda posizione per il burundese Lèonce Bukuro a 41″ dal vincitore.

Lusinghiera terza piazza occupata dal piemontese Andrea Aragno, terzo assoluto col tempo 1h11’59“.

Quarto tra gli uomini è arrivato il piemontese di origini africane Simon Njeri. Tempo 1h13’24“.

In terza posizione assoluta invece – praticamente insieme a Njeri – la vincitrice femminile Teresiah Omosa (1h13’14”), la quale con un notevole prestazione ha battuto e migliorato di 41″ il precedente primato storico della gara, 1h13’55“, a suo tempo realizzato da Ruth Chebitok.

Seconda tra le donne e ottava assoluta, la collega keniota Ronah Nyabochoa in 1h15’33“. A completare il podio, terza (33° assoluta) Alice Nava, crono fermato in 1h26″14“.

La corsa, con le sue tre gare, ha segnato un nuovo record di iscrizioni con elevato numero di partecipanti: la mezza maratona è stata portata a termine da oltre settecento concorrenti, cui si sono aggiunti staffettisti e partecipanti a La 8.

Alle 9,30 il migliaio di podisti sono scattati sulla via Aurelia dal Malpasso. La maggior parte di essi si sono dati battaglia sui canonici 21,097 metri, alcuni li hanno percorsi in staffetta; altri hanno preso parte alla gara più breve, La 8, corsa non competitiva di 8 chilometri che ha preso il via insieme alla mezza e si è conclusa in piazza Porta Testa, nel centro di Finalborgo.