Loano. L’undicesima edizione della RunRivieraRun, la mezza maratona con partenza dal Malpasso di Varigotti e arrivo alla Marina di Loano, è tornata a grandi numeri di partecipazione: è stata portata a termine da 711 partecipanti. Ad essi si aggiungono una cinquantina di podisti che hanno completato La 8 e una sessantina di atleti che ha corso la mezza in staffetta. Così, l’evento organizzato dall’Asd RunRivieraRun ha dimostrato ancora una volta di riscuotere grande interesse nel mondo podistico, attirando un notevole numero di atleti da fuori regione.

Il successo di adesioni è stato tale che già nella mattinata di venerdì gli organizzatori hanno comunicato la chiusura anticipata delle iscrizioni, al raggiungimento dei pettorali disponibili per questa edizione che, di fatto, era la decima ad essere corsa, dato che quella del 2020 era stata annullata. La manifestazione era dotata di un montepremi complessivo di 2.100 euro.

Alle 9,30 un migliaio di podisti sono scattati sulla via Aurelia. La maggior parte di essi si sono dati battaglia sui canonici 21,097 chilometri che alcuni hanno percorso in staffetta; altri hanno preso parte alla gara più breve, La 8, corsa non competitiva di 8 chilometri che ha preso il via insieme alla mezza e si è conclusa in piazza Porta Testa, nel centro di Finalborgo.

Il 2022 ha visto la presenza delle Pink Ambassador, un gruppo di una ventina di atlete ex pazienti oncologiche, allenate da Fabio Caldiroli che, dopo essere guarite dalla malattia, hanno dimostrato coraggio e determinazione nell’affrontare l’allenamento che le ha portate a correre; questo gruppo ha corso la RunRivieraRun in preparazione della Maratona di New York del prossimo novembre. Tra gli altri, quest’anno hanno corso gli atleti francesi di Saint-Victoret, che hanno firmato il gemellaggio con la Città di Finale Ligure. Presenti anche un atleta su una handbike (Marco Maria Dolfin) e, come sempre, i Maratonabili: gli atleti sulle carrozzine spinti dai loro amici hanno avuto il compito, come ormai da tradizione, di aprire la gara partendo per primi dal Malpasso.

“Tutti al traguardo, tutti vincitori” è il motto della gara, quest’anno accompagnata dallo slogan “La Corsa del Sorriso”, facente parte del Grand Prix Liguria Running e Walking del Consorzio Liguria Running e Walking Una Regione in Movimento.

guarda tutte le foto 55



RunRivieraRun Half Marathon: l’edizione 2022

L’importante è partecipare e divertirsi, ma non per tutti era sufficiente. Tanti, infatti, hanno corso con l’occhio al cronometro, decisi a realizzare il primato personale o a battere i consueti avversari. Un campo partenti molto eterogeneo, che andava da chi puntava al successo finale fino a chi aveva come unico obiettivo quello di tagliare il traguardo. La perfetta organizzazione, con la collaborazione delle forze dell’ordine, ha permesso a tutti i concorrenti di gareggiare su una via Aurelia eccezionalmente sgombra dal traffico automobilistico. La competizione si è svolta in buone condizioni climatiche, senza vento, senza sole ma con una temperatura ideale.

Tantissime le persone che hanno assistito alla gara a bordo strada, spettacolo nello spettacolo, applaudendo ed incitando gli atleti, sia i primi che quelli che chiudevano il gruppo. In particolare, nei centri abitati: Varigotti, Finalpia, Finalborgo, Finalmarina, Borgio, Pietra Ligure e Loano.

Sul percorso, omologato Fidal, di 21,097 chilometri, si sono distinti gli atleti africani. Quest’anno la lotta per il primato è stata avvicente, con un testa a testa tra il kenyano Peter Ndung’u Wanyoike, vincitore in 1 ora 05’29 e Lèonce Bukuri, atleta del Burundi tesserato per la Cosenza K42, secondo in 1 ora 06’11”. Ottimo terzo Andrea Aragno dell’Atletica Fossano 75 in 1 ora 11’59”. Il primato della corsa di 1h02’52” resta di Ezekiel Kiprotich Meli.

Quarta assoluta, straordinaria prima tra le donne, la kenyana Teresiah Kwamboka Omosa della Run2gether con il tempo di 1 ora 13’14”. Ha battuto il precedente primato, 1h13’55”, che era stato realizzato da Ruth Chebitok.

La classifica prosegue col quinto posto assoluto, quarto maschile, di Simon Kamaru Njeri della Run2gether in 1h13’24”. Quinto tra gli uomini Carlo Cangiano (Albenga Runners) in 1h14’03”, sesto Luca Jannuzzo (Podistica Torino) in 1h15’10”, settimo Andrea Fornero (Sportification) in 1h15’17”.

Ottava assoluta, seconda femminile, la kenyana Ronah Nyaboke Nyabochoa della Run2gether in 1h15’33”. Ottavo maschile Alessandro Giannone (Base Running) in 1h16’35”, nono il francese Gilles Vigne in 1h17’47”, decimo Diego Naronte (Cral Reale Mutua) in 1h18’43”, undicesimo Davide Fia (Atletica Mondovì) in 1h19’05”, dodicesimo Enrico Scatuzzi (Sisport) in 1h19’09”, tredicesimo Lucio Fenoglio (Libertas Forno Sergio Benetti) in 1h19’37”, quattordicesimo Lorenzo Meroni (Zena Runners) in 1h20’03”, quindicesimo Matteo Beoldo (Atletica Valle Scrivia) in 1h21’57”, sedicesimo Andrea Beoldo (Atletica Valle Scrivia) in 1h22’01”, diciassettesimo Andrea Barale (Atletica Roata Chiusani) in 1h22’40”, diciottesimo Davide Aicardi in 1h23’17”, diciannovesimo Francesco Vigo (Atletica Ceriale San Giorgio) in 1h23’29”, ventesimo Nicola Piccardo (Albenga Runners) in 1h23’32”.

E ancora a seguire 21° Marco Dalmasso (Boves Run), 22° Livio Giordani (Lanzada), 23° Paolo Fiacchi (Zena Runners), 24° Corrado Cavallo (Atletica Mondovì), 25° Umberto Macciò, 26° Enrico Rampa (Cambiaso Risso Running Team), 27° Marco Crescenzi (Filmar Running), 28° Andrea Arrobbio (Brancaleone Asti), 29° Mattia Riccardi (Team AttivaSalute), 30° Andrea Giusto (Rensen Sport Team).

La classifica femminile vede Alice Nava (Progetto Azzurri) completare il podio in 1 ora 26’14”. Quarta posizione per Elisa Rullo (Cral Reale Mutua) in 1h27’26”, quinta Christina Marie Carey (DK Runners Milano) in 1h28’27”, sesta Chiara Bertino (Podistica Torino) in 1h29’27”, settima Flavia De Bucanan (Atletica Saluzzo) in 1h29’39”, ottava Roberta Colongo (Pietro Micca Biella Running) in 1h31’17”, nona Laila Francesca Hero (Atletica Arcobaleno) in 1h31’29”, decima Alice Minetti (Atletica Roata Chiusani) in 1h31’37”. Al traguardo della mezza maratona 506 maschi e 205 femmine.

Clicca qui per consultare le classifiche complete.

Per quanto riguarda le 30 staffette, col passaggio del testimone a Finalborgo, primo posto dei Gemellini col tempo di 1 ora 40’22”; seconda Brianza Sabauda in 1 ora 43’20”, terza Saint-Victoret 8 in 1 ora 43’33”. Saint-Victoret 1 con il crono di 1 ora 49’34” ha vinto la staffetta femminile, davanti a Marti-Anto in 1 ora 50’59”, terze Freak Team in 1 ora 51’15”.

L’evento è stato possibile grazie all’appoggio fondamentale dei quattro comuni interessati dalla corsa (Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano) e le loro Polizie locali, della Regione Liguria, della Provincia di Savona, della Questura, della Prefettura, della Marina di Loano, della Fondazione De Mari, delle Associazioni di Volontariato: AIB, Ass. Carabinieri, Ass. Alpini, Croce Bianca di Finale Ligure e Borgio, Croce Verde di Pietra Ligure, Croce Rossa di Loano, Pietra Soccorso, l’Auser di Pietra Ligure, i Masci di Finale Ligure e tutti i volontari Angels ASD RunRivieraRun

Ad accompagnare i podisti, i pacemaker. Quelli da 1 ora e 30′ erano rappresentati da atleti di livello come Alessio Bozano e Davide Fiorentini con i palloncini rossi, il gruppo pacer 1 ora 40′ poteva contare su Luca Casella e Bernardo Sanfilippo con i palloncini bianchi, quello dell’ora e 45′ su Alessio Nania e Alessandro Aonzo con i viola, il passo dell’ora e 50′ è stato tenuto da Gabriele Lorini e Nicolò Corradi Rolla con i palloncini verdi, quello delle 2 ore da Fernanda Ferrabone e Michele Bonfoco con i rosa.

Prima del via foto di gruppo per i nove heroes, gli atleti che hanno portato a termine tutte le edizioni, anche oggi al traguardo: Umberto Briozzo, Fulvio Dogali, Michele Gabba, Christian Galfrè, Alberto Magenta, Eleonora Mauri, Gianni Pandoro, Paola Terrando, Aldo Tomasina.

Le premiazioni si sono svolte presso la Marina di Loano, in zona arrivo, dalle ore 12. Quindi, appuntamento a tutti per il prossimo anno, per un evento che ormai da oltre un decennio è stabilmente nel calendario delle mezze maratone italiane.