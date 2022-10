Rugby, Savona a caccia dei primi punti in B: domenica scontro con l’Amatori Capoterra

Savona. Urgente bisogno di punti per il Savona, reduce da due battute d’arresto nel torneo di Serie B. Per conquistare la prima vittoria, i ragazzi di Andrea Costantino dovranno imporsi sull’Amatori Capoterra. Appuntamento domenica alle ore 14,30 al Fontanassa.

Una partita che non si prospetta per nulla semplice per i biancorossi, la squadra guidata da Manuel Queirolo infatti proviene da due brillanti affermazioni. Ma gli intensi allenamenti infrasettimanali dei savonesi, si spera, possano portare i loro frutti.

Stesso discorso per il Cus Genova, ancora a secco di punti in Serie A. Domenica alle 15,30, al Carlini Bollesan, affronterà i provinciali parmensi del Noceto, un altro team che viaggia a gonfie vele. Importante sarà sfruttare il fattore campo. Giornata di sosta per la Pro Recco, altra squadra ligure del massimo campionato.

Nel weekend proseguiranno anche i campionati giovanili. Gli Under 19 saranno impegnati nella finale pre/campionato, con la trasferta della Pro Recco a Segrate. Terza ed ultima gara di qualificazione anche in Serie C Regionale, in programma domenica mattina il test decisivo fra Province dell’Ovest ed Amatori Genova: in ballo c’è il secondo posto in classifica. E ancora questi due club fra gli Under 17 si giocheranno, in anticipo al sabato, il primo posto nel girone di qualificazione. Fine settimana dedicato in parte anche alle attività della propaganda, con appuntamenti al sabato a Calvari di San Colombano di Certenoli ed a Cogoleto.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

SERIE A GIRONE 1 (GIORNATA 4) domenica 15,30

CUS Genova – Noceto (CarliniBollesan arb. Palombi di Perugia)

Parma – A.S.R. Milano

CUS Milano – Parabiago

Biella – Amatori Alghero

PROMOTICA I Centurioni – TK GROUP VII Torino

Pro Recco in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 14, Noceto 13, Parma 12, CUS Milano 11, I Centurioni 9, A.S.R. Milano 5, TK GROUP VII Torino 7, Biella 2, Alghero, Pro Recco, CUS Genova punti 0.

SERIE B GIRONE 1 (III GIORNATA) domenica 15,30

Savona – Amatori Capoterra ( h. 14,30 Fontanassa arb. Stefano Zaami di Genova)

Bergamo – Unione Monferrato

Tutto Cialde Lecco – Piacenza

Varese – Amatori & Union Milano

Ivrea – Olbia

PROBIOTICAL Amatori Novara in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Capoterra, Piacenza, Lecco e Amatori&Union Milano punti 10, Union Monferrato 9, Ivrea, Savona, Bergamo, Olbia, Varese e Novara punti 0.

SERIE C FASE QUALIFICAZIONE POULE 1 (III GIORNATA) domenica

Province dell’Ovest – Amatori Genova (CarliniBollesan h.11,30 arb. Michele Grondona)

DR Ferroviaria Italia Spezia – CUS Genova/B (DenisPieroni/Spezia h. 15,30 arb. Matteo Anselmi)

Union Riviera in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: DR Spezia punti 9, Amatori Genova 6. Province dell’Ovest 5, Union Riviera e CUS Genova/B punti 0.

UNDER 19 FASE PRE-CAMPIONATO (FINALE) domenica h. 12,30

CUS Milano – Pro Recco (Alhambra Segrate/MI)

UNDER 17 – FASE QUALIFICAZIONE (III GIORNATA)

Province dell’Ovest – Amatori Genova ( sabato 16,30 CarliniBollesan arb. Andrea Costa)

Union Riviera – CUS Genova (domenica h.11,00 PinoValle/Imperia arb. Letterio Scopelliti)

CLASSIFICA GENERALE: Amatori Genova punti 10, Province dell’Ovest 9, CUS Genova 1, Union Riviera punti 0.

UNDER 11/9/7: SABATO 22 OTTOBRE 2022 ritrovo ore 10:00, inizio alle ore 10:30 c/o il Campo Calcagno di Cogoleto (org. CFFS Vespe Cogoleto)

Società Iscritte: CFFS Vespe Cogoleto (2xU11, 2xU9, 2xU7), CUS Genova (U11, U9, alcuni atleti U7), Province dell’Ovest (2xU11, U9, U7), Rugby Fun (U9, U7)

UNDER 9/7:SABATO 22 Ottobre ritrovo ore 14,00 inizio alle ore 14,30 c/o Campo Marchesani di Calvari (org. Pro Recco) Società iscritte: Pro Recco, Tigullio, Amatori Genova, Pol. CAP&S, RC Spezia, Superba Genova.

UNDER 11:SABATO 22 Ottobre ritrovo ore 15,30, inizio ore 16,00 c/0 Campo Marchesani di Calvari (org. Pro Recco). Società iscritte: Pro Recco, Tigullio, Amatori Genova, Pol. CAP&S., RC Spezia, Superba Genova.