Rugby, questa sera su IVG l’intervista in diretta all’ala della Nazionale Pierre Bruno

L’emozione di indossare la maglia della Nazionale. La chiamata del Ct, il debutto. Ci racconterà tutto questo Pierre Bruno, ala genovese in forza alla franchigia federale delle Zebre Parma e giocatore azzurro, che questa sera (giovedì 17 ottobre) alle ore 21, sarà ospite in diretta sulle pagine Facebook e sul sito di Genova24 e IVG.it.

Per quanto riguarda le sue esperienze “azzurre”, Bruno viene chiamato dall’Under-18 e Under-20 e nel 2017 e 2018 selezionato dall’Italia Emergenti, impegnata in Nations Cup, disputando complessivamente 6 partite. L’esordio con la Nazionale maggiore avviene nell’autunno del 2021 contro l’Uruguay, da quel momento colleziona 4 presenze. Ed ora stato convocato dal Ct Crowley per le Autumn Nations Series in programma il prossimo novembre.

Una partita si giocherà anche a Genova e non sarà sicuramente come le altre: allo stadio Luigi Ferraris, infatti, il 19 novembre arriveranno i campioni del mondo in carica del Sudafrica. E la speranza di Bruno e di poter scendere in campo: “A livello personale – ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione della gara – l’obiettivo è quello di meritare la selezione nel XV titolare per la partita contro il Sudafrica: sarebbe un sogno poter scendere in campo davanti alla mia famiglia, ai miei amici, a chi mi ha fatto conoscere il rugby nello stadio della mia città, affrontando i Campioni del Mondo. Sarà mio compito convincere il Ct e tutto lo staff a darmi fiducia, ma prima dobbiamo concentrarci sulla gara con Samoa (si giocherà a Padova il 5 novembre) e su quella con l’Australia (in programma il 12 a Firenze) per continuare nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso, come Nazionale, nell’ultimo anno”.

Grande attesa dunque a Genova per l’incontro che concluderà le Autumn Nations Series 2022. Un appuntamento importante che rinnova e consolida il lungo legame tra la Lanterna e l’italrugby, un rapporto che risale al primo test-match disputato nel capoluogo ligure nel 1935 e che, nei primi anni Duemila, ha visto a più riprese la Nazionale sfidare le grandi potenze dell’Emisfero Sud su prato del Ferraris.