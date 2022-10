Rugby, esordio amaro per il Savona in Serie B: al “Fontanassa” vince il Monferrato

Savona. Esordio storico in serie B per il Savona che ieri (9 ottobre) ha ospitato al “Fontanassa” il Monferrato, nella sua prima partita in questa categoria.

Nonostante una coraggiosa e grintosa prestazione, però, i savonesi hanno ceduto alla distanza ad un avversario più esperto. Il match si è concluso sul risultato di 8 a 20.

Nonostante l’amarezza per la sconfitta, al “Fontanassa” si è comunque festeggiato: per l’occasione, infatti, il presidente del CR Liguria, Enrico Mantovani, ha consegnato ufficialmente la Coppa assegnata al club biancorosso per la promozione fra i cadetti ottenuta lo scorso giugno.

GIRONE 1: i risultati della 1° giornata

Savona-Unione Monferrato 8/20

Varese-Amatori Capoterra 7/36

Bergamo-Tutto Cialde Lecco 10/35

Probiotical Amatori Novara-Amatori & Union Milano 3/58

Olbia-Piacenza 5/74

Ivrea in sosta

CLASSIFICA GENERALE: Capoterra, Piacenza, Lecco 5, Amatori&Union Milano e Union Monferrato 4, Ivrea, Savona, Bergamo, Olbia, Varese e Novara punti 0.