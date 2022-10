Roccavignale, incidente sulla Sp28bis: giovane trasportato in ospedale

Roccavignale. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo le 15, a Roccavignale. Il sinistro è avvenuto lungo la Sp28bis.

Stando a quanto riferito, un giovane in sella al suo scooter, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo rendendosi protagonista, suo malgrado, di una rovinosa caduta.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce bianca di Carcare e dell’automedica del 118.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito, che ha riportato una frattura e diverse escoriazioni, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.