Risultati e classifiche dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Eccellenza (7^ giornata)

Giornata positiva per le tre formazioni savonesi impegnate nel massimo campionato regionale. L’Albenga continua la sua marcia trionfale superando in trasferta il Rivasamba. Anche Cairese e Finale hanno fatto il colpo lontano dal campo di casa. I gialloblù di Diego Alessi hanno regolato il Taggia mente i giallorossi di Ferraro hanno ottenuto un punto preziosissimo in casa della Genova Calcio. Il Finale ha totalizzato otto punti in sette gare: un piccolo miracolo sportivo – che bisognerà alimentare – viste le premesse e le difficoltù estive.

Risultati

Busalla Calcio 2 – Athletic Club Albaro 1; Campomorone 1 – Canaletto 0; Sestrese 1 – Angelo Baiardo 3; Genova Calcio 1 – Finale 1; Lavagnese 3 – Forza e Coraggio 3; Rapallo 1 – Imperia 2; Rivasamba 1 – Albenga 3 (cronaca); Taggia 0 – Cairese 1; Voltrese Voltur 0 – Arenzano 0.

Classifica: Albenga 21; Cairese 15; Imperia 14; Arenzano 12; Genova Calcio e Forza e Coraggio 11; Voltrese e Campomorone 10; Lavagnese 9; Sestrese, Busalla, Athletic Club Albaro e Finale 8; Angelo Baiardo e Rapallo 7; Taggia 6; Rivasamba 5, Canaletto 4.

Promozione (6^ giornata)

La Praese continua a fare la lepre. Dietro, Pietra Ligure e Ceriale provano a tenere il passo. Terzo successo consecutivo per i biancocelesti di Mario Pisano, che sembrano aver ingranato la marcia giusto. Per la squadra di Brignoli, un bel punto sul campo di un Celle Varazze un po’ al di sotto delle aspettative. Stesso discorso per la Carcarese, che dopo una Coppa Italia da protagonista sta vivendo un avvio di campionato tra luci e ombre a livello di risultati, tenuto conto che pur essendo una neopromossa ha una rosa di indiscussa qualità. Muove la classifica il Legino, che rimane al pari della Baia Alassio relegato al penultimo posto della classifica.

Risultati

Carcarese 0 – Soccer Borghetto 0; Celle Varazze 0 – Ceriale 0; Golfo Dianese 3 – Legino 3; Ospedaletti 3 – Baia Alassio 2; Pietra Ligure 2 – Borzoli 0 (cronaca); Praese 1 – New Bragno 0; Sampierdarenese 4 – Campese 1; Ventimiglia 1 – Serra Riccò 2.

Classifica: Praese 16; Pietra Ligure e Ceriale 12; Serra Riccò e Ventimiglia 10; Soccer Borghetto 9; Celle Varazze, Sampierdarenese e Bragno 8; Campese e Ospedaletti 7; Carcarese 6; Legino e Baia Alassio 5; Golfo Dianese e Borzoli 4.

Prima Categoria A (4^ giornata)

Spicca la vittoria del Plodio, terzo successo in quattro gare per la matricola di mister Dario Roso. I valligiani agganciano in classifica l’altra neopromossa, la San Francesco Loano. Anche la squadra di Monti è stata protagonista di un ottimo avvio ma oggi ha dovuto cedere sul terreno del Camporosso. Si sblocca il Mallare, vittorioso sull’Oneglia. Secondo successo stagionale per il Millesimo, la cui classifica inizia pian piano ad assumere una fisionomia più consona al valore della squadra. Un punto a testa nel big match di giornata tra Aurora e Pontelungo.

Risultati

Aurora Calcio 1 – Pontelungo 1; Camporosso 1- San Francesco Loano 0; Mallare 2 – Atletico Argentina 0; Oneglia Calcio 0 – Millesimo 2; San Filippo Yepp 2 – Plodio 3; Virtus Sanremo 2 – Altarese 2; Vadino – Area Calcio Andora (in corso)

Classifica: Camporosso 12; Aurora 10; Plodio e San Francesco Loano 9; Pontelungo 7; Millesimo 6; Virtus Sanremo, Mallare, Vadino e San Filippo Yepp 4; Andora 3; Altarese 2; Atletico Argentina -1 (penalizzazione), Oneglia -2 (penalizzazione).

Prima Categoria “B” (4^ giornata)

Grazie a un goal allo scadere, l’Albissole conquista la vetta solitaria della classifica. Dietro, Spotornese, Pra’ FC e Speranza, tre formazioni vittoriose oggi. Rimangono in orbita vertice della classifica il Quiliano&Valleggia e il Masone, che hanno pareggiato al termine di una partita molto combattuta. Prosegue la stagione “no” della Vadese, anche oggi una sconfitta con un passivo pesante.

Risultati

Savona 1 – Multedo Levante 1 (cronaca); Pra’ FC 6 – Veloce 3; Città di Cogoleto 1 – Olimpic 1; Letimbro 2 – Spotornese 4 (cronaca); Priamar Liguria 0 – Albissole 1, Quiliano&Valleggia 2 – Masone 2 (cronaca); Vadese 1 – Speranza 5.

Classifica: Albissole 10; Spotornese, Pra’ FC e Speranza 9; Masone e Quiliano&Valleggia 8; Savona e Letimbro 6; Multedo 5; Priamar Liguria 4; Olimpic 2; Città di Cogoleto 1, Veloce e Vadese 1.