Risparmi energetici di gas e luce, autoregolamentazione delle famiglie

Trovare il giusto equilibrio tra ordinanze che impongono e autoregolamentazioni che incidono positivamente sui risparmi energetici e l’impossibilità per taluni di usufruire anche dei servizi minimi è molto difficile. ma va comunque ricercato.

Purtroppo le famiglie meno abbienti o indigenti, dovranno per il prossimo inverno prendere provvedimenti così restrittivi dei consumi energetici da andare, “obtorto collo “, ben oltre le ordinanze sindacali.

>>La semplice osservanza del risparmio imposto garantisce infatti un minimo di confort e di servizi essenziali solo a chi può permetterselo ; chi invece, pur riducendo al minimo i consumi non può pagare le bollette, vede le restrizioni del calore a 19 gradi come un irraggiungibile traguardo di benessere.

Quindi prima di parlare di ordinanze e restrizioni per chi può anche permettersi di osservarle ( pur difficili da controllare) bisognerebbe pensare a chi è nella tremenda situazione di essere escluso da ogni servizio per morosità, dovuta a rincarii non sopportabili.

Le pubbliche Amministrazioni dovranno dare il buon esempio, come alcune stanno facendo, con drastici risparmi che incidano realmente sui loro bilanci evitando favoritismi o agevolazioni non strettamente giustificate, Occorre un piano di vera emergenza nel quale coinvolgere i cittadini perché siano protagonisti consapevoli di una situazione da affrontare con consapevolezza ed onestà.

La civiltà di un popolo si evidenzia nei momenti di maggiore difficoltà e nel rispetto dei più deboli e meno fortunati.

Il “terzo settore” è volontariamente disponibile come punto di riferimento e di supporto per affrontare insieme momenti così difficili, ma anche fortemente stimolanti, per chi persegue da sempre interessi generali e diffusi nella nostra Comunità.

Gian Luigi Taboga

Assoutenti Savona