Riscaldamento, la stretta del Governo: in Valbormida acceso dal 22 ottobre, Riviera equiparata a Puglia e Sicilia

Savona. A Savona termosifoni accesi dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore al giorno, lo stesso vale per Genova e La Spezia, mentre ad Imperia si inizierà il 22 novembre e si finirà il 23 marzo, per 9 ore al di’.

Lo stabiliscono le linee guida del decreto del governo che punta a tagliare i consumi attraverso 15 giorni in meno di accensione all’anno, un’ora in meno ogni giorno rispetto al passato, temperature più basse di un grado a casa e al lavoro e una serie di linee guida. Il provvedimento è stato firmato ieri dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Il decreto ha rimodulato i tempi di funzionamento in base a sei fasce a seconda delle condizioni climatiche del territorio. Così, una cosa sono i comuni capoluogo un’altra quelli delle province. Si va dalla fascia “calda”, zona A, che include ad esempio Lampedusa dove i termosifoni saranno caldi dall’8 dicembre al 7 marzo fino alla zona F, comuni dell’arco alpino, dove non ci saranno limitazioni. La Riviera (da Ventimiglia a Noli) è in zona C, unica area del Nord Italia ad essere “equiparata” alle regioni temperate di Puglia e Sicilia.

LE FASCE

Bardineto e Osiglia saranno “zona F” (quindi non avranno limitazioni di orario), mentre la maggior parte delle città della Valbormida e dell’entroterra savonese sono nella zone E” con caldaie accese dal 22 ottobre al 7 aprile (ad eccezione di Calizzano, dove un’ordinanza del sindaco ha permesso l’accensione dei termosifoni già da lunedì 3 ottobre).

Per quanto riguarda la Riviera, saranno nella “zona D” Varazze, Vado, Spotorno e Bergeggi, così come Savona. “Zona C” (riscaldamento acceso dal 22 novembre al 23 marzo) invece per Albenga, Borghetto, Pietra Ligure, Finale, Ceriale e altre città del ponente (in fondo all’articolo tutti i comuni della provincia di Savona con l’indicazione della fascia relativa).

Resta il fatto che i sindaci avranno la possibilità di derogare, per esempio in caso di ondate di freddo, nevicate, gelate, l’orario di accensione potrà essere esteso ma con una durata giornaliera comunque ridotta.

Naturalmente tutto ciò riguarderà in maniera obbligata soltanto chi vive in abitazioni con riscaldamenti centralizzati. Chi ha un impianto autonomo sarà “solo con la propria coscienza, e la propria bolletta”. Ma comunque sarà tenuto a rispettare le linee guida nazionali e quindi non impostare la temperatura di casa al di sopra dei 19 gradi. Per quanto riguarda le attività industriali e artigianali il termostato scende da 18 a 17 gradi.

Buone pratiche. Per il resto, campo libero alle buone pratiche: usare gli elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e solo di notte, evitare gli stand by di televisori e stereo, staccare le spine dei caricatori dalle prese quando non si utilizzano, abbassare il livello di calore dell’acqua calda.

Esenzioni. Il decreto non tocca alcune realtà: ospedali e altri luoghi di cura, asili nido e scuole d’infanzia (ma le altre scuole sì), saune, piscine, edifici per cui esistano già deroghe.

Esenti dalle riduzioni anche gli edifici riscaldati con impianti da energie rinnovabili.

Insegne, ascensori, lampadine: i consigli per negozi e uffici. Anche i negozi e gli uffici possono risparmiare e far risparmiare. L’Enea ha preparato doppio vademecum dove si invitano i dipendenti delle aziende a evitare gli ascensori e usare le scale, a non lasciare le luci accese, a spegnere le insegne a negozi chiusi, a optare per lampadine a basso consumo, a non dimenticare spifferi e finestre aperte, a staccare le prese durante le ore di chiusura, usare schermi o pellicole solari.

Il pressing dei Comuni. Intanto sul caro bollette l’Anci chiede al prossimo governo un miliardo di euro o i bilanci amministrativi salteranno: 200 milioni da inserire subito nel decreto aiuti quater e 800 milioni nella legge di bilancio per il 2023.

RISCALDAMENTO: LE FASCE COMUNE PER COMUNE IN PROVINCIA DI SAVONA

C Alassio

C Albenga

D Albisola Marina

D Albisola Superiore

E Altare

C Andora

D Arnasco

E Balestrino

F Bardineto

D Bergeggi

D Boissano

C Borghetto Santo spirito

C Borgio Verezzi

E Bormida

E Cairo Montenotte

D Calice Ligure

E Calizzano

E Carcare

D Casanova Lerrone

E Castelbianco

E Castelvecchio di Rocca Barbena

D Celle Ligure

E Cengio

C Ceriale

C Cisano sul Neva

E Cosseria

E Dego

D Erli

C Finale Ligure

C Garlenda

D Giustenice

E Giusvalla

C Laigueglia

C Loano

D Magliolo

E Mallare

E Massimino

E Millesimo

E Mioglia

E Murialdo

E Nasino

C Noli

E Onzo

D Orco Feglino

C Ortovero

F Osiglia

E Pallare

D Piana Crixia

C Pietra Ligure

E Plodio

E Pontinvrea

D Quiliano

E Rialto

E Roccavignale

E Sassello

D Savona

D Spotorno

D Stella

D Stellanello

E Testico

C Toirano

D Tovo San Giacomo

E Urbe

D Vado Ligure

D Varazze

E Vendone

D Vezzi Portio

C Villanova d’Albenga

D Zuccarello