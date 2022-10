Rifornimenti di carburante limitati oltre confine, francesi in coda ai distributori di Ventimiglia

Ventimiglia. Al confine di Ventimiglia è scattata la corsa al pieno da parte degli automobilisti francesi dopo le recenti decisioni della Prefettura delle Alpi Marittime di limitare il rifornimento di benzina a causa della protesta sindacale che coinvolge le raffinerie e i depositi di carburante.

Oggi in Francia si possono acquistare al massimo 30 litri per i veicoli leggeri e 120 litri per quelli con stazza superiore alle 3,5 tonnellate.

Situazione ribaltata rispetto a inizio settembre, quando gli automobilisti italiani erano in coda nei distributori francesi per approfittare dello sconto di trenta centesimi al litro applicato dal governo per contrastare il caro benzina. La benzina, in alcune aree di servizio, era addirittura scesa sotto un euro e 40 centesimi.