Rifiuti, affidamento a SAT in dirittura d’arrivo: convocato il Consiglio provinciale

Provincia. Dopo l’incontro di aggiornamento sullo stato di attuazione del procedimento di affidamento in house del servizio di gestione integrata rifiuti urbani nel Bacino di affidamento provinciale a SAT Spa, per giovedì 3 novembre è stato convocato il Consiglio provinciale che andrà a ratificare l’atto formale per la nuova governance dell’igiene ambientale nel savonese.

La delibera finale è il risultato del lavoro dei sindaci che fanno parte del gruppo di lavoro dell’Ambito ATO Rifiuti Provinciali (Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Cisano sul Neva, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Pietra Ligure, Vado Ligure e Varazze) e dei consiglieri componenti la commissione provinciale sui rifiuti.

Sono stati quindi ultimati gli ultimi adempimenti e dettagli da svolgere per arrivare entro i tempi previsti all’affidamento del servizio a SAT Servizi.

Allo stato attuale sono 61 (su 65) i Comuni che hanno già acquisito – o evidenziato formalmente lo stato di acquisizione – delle quote societarie. Nel frattempo sono stati portati avanti i documenti tecnici da parte di Provincia ai fini di traguardare la scadenza del 31 dicembre per formalizzare la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 2023 e far partire il periodo di transizione previsto – 24/36 mesi – in cui saranno definiti tutti gli aspetti per affinare le specificità dei Comuni e acquisendo anche le buone pratiche portate avanti fino ad oggi nei singoli territori.

Ora, dopo il via libera dell’Assemblea dei sindaci, il Consiglio provinciale che avrà all’ordine del giorno il tanto atteso affidamento in house del servizio rifiuti nel savonese. Successivamente dovrà essere redatto il nuovo Statuto, con la definizione dei Patti parasociali, così come la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell’azienda a partecipazione pubblica, i cui componenti saranno regolamentati proprio dal medesimo Statuto.

Proprio qui si gioca la “partita politica” più complessa, considerato l’assetto societario che si andrà a definire e con i Comuni che chiedono di avere voce in capitolo nelle scelte aziendali e gestionali del settore.