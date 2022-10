Rifiuti, 61 Comuni su 65 nuovi azionisti di SAT. Il presidente Olivieri: “Vicini al traguardo”

Nella sala consiliare della Provincia si è svolto l’incontro di aggiornamento sullo stato di attuazione del procedimento di affidamento in house del servizio di gestione integrata rifiuti urbani nel Bacino di affidamento provinciale a SAT Spa.

Presieduto dalla presidenza di Palazzo Nervi ha visto la partecipazione dei sindaci che fanno parte del gruppo di lavoro dell’Ambito ATO Rifiuti Provinciali (Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Cisano sul Neva, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Pietra Ligure, Vado Ligure e Varazze) e dei consiglieri componenti la commissione provinciale sui rifiuti.

L’incontro è stato convocato dal Presidente Olivieri per un aggiornamento sullo stato dei lavori del procedimento in corso e per condividere e definire i conclusivi adempimenti da svolgere per arrivare entro i tempi previsti all’affidamento del Servizio a SAT Servizi.

Si è trattata di una riunione di condivisione delle attività degli uffici dell’Ente e per una aggiornamento necessario alla risoluzione degli ultimi elementi operativi.

Allo stato attuale, secondo un aggiornamento da parte di SAT, sono 61 (su 65) i Comuni che hanno già acquisito – o evidenziato formalmente lo stato di acquisizione – delle quote societarie. Nel frattempo sono stati portati avanti i documenti tecnici da parte di Provincia ai fini di traguardare la scadenza del 31 dicembre per la formalizzazione e far si che la Società possa subentrare nella gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 2023 e far partire il periodi di transizione – 24/36 mesi – in cui saranno definiti tutti i dettagli per affinare le specificità dei Comuni e acquisendo anche le buone pratiche portate avanti fino ad oggi nei singoli territori, facendo si che possano diventare il valore aggiunto della nuova gestione del settore.

Nello spirito costruttivo dell’incontro e nella valutazione delle ultime operazioni da svolgere per limare alcune questioni, prettamente operative, la riunione ha visto unanime volontà di accelerare le procedure e concludere a brevissimo l’affidamento, fissando quindi date puntuali per ricevere da parte dei Comuni le ultime indicazioni di confronto e approdare entro fine ottobre alla fase deliberante della documentazione, convocando per venerdì 28 ottobre l’Assemblea dei sindaci e subito dopo il Consiglio provinciale, arrivando così al traguardo finale.

“Quello che stiamo per traguardare con le deliberazioni programmate per la fine del mese in Assemblea dei sindaci e in Consiglio provinciale rappresenta un obiettivo importantissimo per le nostre comunità che finalmente sta diventando possibile grazie all’impegno, alla partecipazione attiva, alla sinergia di tutti gli attori della procedura, amministratori comunali e provinciali, oltre agli uffici competenti sulla procedura” conclude.