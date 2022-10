Relazioni sindacali, firmato il protocollo di intesa tra Città di Quiliano e Cgil-Cisl-Uil

Quiliano. “Gli scenari delle emergenze sociali degli ultimi anni, come di quelle che si profilano nei prossimi mesi, implicano la necessità di sviluppare nuove politiche di sostegno alle fasce deboli e investimento nelle varie e molteplici forme di sviluppo economico”.

“Tutto questo deve svilupparsi attraverso un’azione politica di medio-lungo termine, condivisa e derivante da un continuo dialogo prospettico con le rappresentative sindacali di tutela dei lavoratori”.

È con questo spirito che, nella mattinata di mercoledì 5 ottobre, è stato sottoscritto il protocollo di intesa sulle relazioni sindacali tra Cgil Cisl Uil e la Città di Quiliano presso la sede comunale in Località Massapé.

Ha sottoscritto l’accordo il sindaco Nicola Isetta, mentre per le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil hanno firmato i dirigenti sindacali Andrea Pasa (Cgil), Simone Pesce (Cisl), Sheeba Servetto (Uil), Fausto Dabove (Spi Cgil), Mario Ivaldi (Cisl) e Claudio Gallo (Uil Pensionati).

“Si tratta di un accordo di rilevanza importante per Quiliano, – ha dichiarato il sindaco Isetta, – anche in considerazione del fatto che siamo il primo Comune della Provincia (dopo il capoluogo) a sottoscrivere il protocollo di intesa sulle relazioni sindacali. Viviamo in uno scenario di profondi cambiamenti che coinvolgeranno il territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale, e occorre oggi più che mai lavorare insieme in una dimensione di crescita e sviluppo sostenibile del territorio quilianese, ma sempre con una particolare attenzione alle famiglie, agli anziani, ai minori, alle fasce deboli, e più in generale a chi ha bisogno, attraverso una rete solidale di servizi, funzioni, attività varie che permettano alla nostra comunità di proseguire in una crescita continua e migliorativa.”

“Si tratta, – hanno affermato in forma congiunta i dirigenti sindacali, – di un accordo importante che come organizzazioni sindacali stiamo cercando di firmare nei principali Comuni della Provincia di Savona. Questo strumento permette la condivisione di percorsi e iniziative per affrontare le problematiche di natura economica e sociale che si stanno determinando in un territorio a favore della cittadinanza, a partire dalle fasce deboli”.