Rari Nantes Savona battuta dallo Jadran: lo scontro con il Vasas deciderà la seconda qualificata

Savona. Nulla da fare per la Rari Nantes Savona contro lo Jadran Spalato, squadra che per i tifosi biancorossi evoca sempre l’amaro ricordo della finale di Coppa dei Campioni del 1992 a Trieste.

Di fronte al pubblico amico, i croati si sono aggiudicati l’incontro col netto punteggio di 13 a 5. La formazione ligure, che ha pareggiato solamente il parziale del secondo tempo, resta così ferma a quota 6 punti in classifica nel girone A del secondo round di qualificazione della Champions League.

Lo Jadran Spalato, in vetta con 9 punti, è già qualificato alla fase successiva. il VK Sabac, fermo a quota 3, disputerà l’Euro Cup. Eliminata la Steaua Bucarest, che ha chiuso con 0 punti. Vasas Plaket e Rari Nantes Savona, appaiate a quota 6 punti, si affronteranno domani mattina alle ore 9,30: la vincente proseguirà il cammino in Champions League, la sconfitta giocherà in Euro Cup.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Jadran Spalato 5-13

(Parziali: 1-4, 1-1, 1-4, 2-4)

Carige Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 2, Patchaliev, Giovanetti, Panerai 1, Rizzo 1, Cora, Bruni, Campopiano 1, Guidi, Durdic, Lanzoni, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Jadran Spalato: Marcelic, Buric 2, Marinic Kragic, Cagalj, Butic 1, Pejkovic 1, Bukic 2, Zovic 1, Delic 1, Dobud, Tomasovic 4, Duzevic 1, Anic. All. Mile Smodlaka.

Arbitri: David Gomez (Esp) e Michail Birakis (Gre).

Note. Usciti per tre falli: nessuno.