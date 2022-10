Quiliano&Valleggia, Ferro esalta il gruppo e incalza: “Lo 0-0 contro il Savona è un risultato che ci sta un po’ stretto”

Savona. Sabato pomeriggio sul campo dell’Augusto Briano è andato in scena uno dei match valevoli per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A scendere in campo sono state Savona e Quiliano&Valleggia, due formazioni determinate le quali si sono affrontate a viso aperto non riuscendo tuttavia a prevalere l’una sull’altra.

La partita infatti è terminata con il risultato di 0-0, un epilogo maturato principalmente per merito degli ottimi interventi compiuti degli estremi difensori in forza alle due squadre. Non solo Carlo Porta quindi, anche Alessio Ferro è riuscito distinguersi con parate degne di nota le quali hanno impreziosito il suo inizio di stagione.

Al termine del match non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del numero 1 dei biancorossoviola: “Lo 0-0 è un risultato che ci sta un po’ stretto, A parte i primi 10 minuti in cui abbiamo un po’ studiato l’avversario nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio e avremmo meritato qualcosa di più.”

Determinazione e consapevolezza quindi per Ferro, il quale in seguito ha svelato di essersi integrato a meraviglia nella rosa del Quiliano&Valleggia: “Il quinto clean sheet è anche merito della squadra, siamo tutti uniti. Quiliano è un’isola felice, con i difensori si è già creato un ottimo rapporto.”

L’intervistato successivamente si è complimentato con Carlo Porta, estremo difensore del Savona definito “di categoria superiore”. Infine non è mancato un pensiero dedicato al gruppo ultras biancorossoviola: “I Boyz sono i numeri uno, ci seguono ovunque supportandoci in maniera incredibile. Si sono presentati persino a Millesimo, sono il nostro dodicesimo uomo in campo.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Alessio Ferro, portiere del Quiliano&Valleggia mostratosi dunque molto soddisfatto per il percorso portato avanti insieme ai suoi compagni fino a questo momento.