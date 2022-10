Quiliano&Valleggia, bicchiere mezzo pieno per mister Ferraro: “Siamo una famiglia, i playoff il nostro sogno”

Savona. Sabato pomeriggio sul campo dell’Augusto Briano è andato in scena uno dei match valevoli per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Ad affrontarsi sono state Savona e Quiliano&Valleggia, due formazioni determinate le quali si sono affrontate a viso aperto non riuscendo tuttavia a prevalere l’una sull’altra.

La partita è infatti terminata con il punteggio di 0-0, un risultato che, considerando le occasioni create dalle due compagini, può sicuramente star stretto agli ospiti guidati da Enrico Ferraro. Al termine della sfida non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del tecnico dei biancorossoviola, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo affrontato un Savona che ha saputo dare battaglia. Nel primo tempo siamo apparsi come un po’ intimoriti, nella seconda frazione invece cambiando qualcosina abbiamo creato sicuramente di più. Porta ha fatto quello che deve fare un portiere, Carlo è un professionista.”

Ferraro successivamente ha proseguito il proprio intervento sottolineando il fatto che la sua squadra non abbia mai subito gol dall’inizio della stagione, un segnale di solidità importante per una squadra sempre più convincente.

“Siamo andati ad integrare il gruppo che avevamo – ha spiegato l’intervistato – con ragazzi che hanno già capito com’è l’ambiente Quiliano. Siamo davvero una famiglia, un gruppo coeso. Ognuno è sempre pronto a mettersi a disposizione, ho la fortuna di allenare dei ragazzi i quali abbinano all’educazione e alla disciplina un valore tecnico-tattico davvero notevole.”

Infine il tecnico dei biancorossoviola ha concluso il proprio intervento guardando all’obiettivo playoff come al sogno da raggiungere per la sua compagine. È terminata in questa maniera l’intervista a Enrico Ferraro, allenatore del Quiliano&Valleggia pronto adesso a concentrarsi in vista della sfida che domenica prossima vedrà Grippo e compagni affrontare la capolista Prà.