Punto Nascite Santa Corona, Lista Toti: “In corso la procedura per assumere. Inutile aprire un reparto senza medici”

Pietra Ligure. “Non è che ripetendo le stesse cose a pappagallo ogni 15 giorni cambi la realtà dei fatti. A cadenza regolare, dal Pd arriva sempre la stessa lamentela: non è ancora riaperto il punto nascite del Santa Corona”. Lo dicono dalla Lista Toti.

“Come più volte spiegato, la riapertura è prevista per dicembre perché è in corso la procedura di ASL2 per attingere alla graduatoria degli specializzandi del concorso per dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia per assumere complessivamente 4 unità entro fine anno. I tempi tecnici non sono nella disponibilità della politica. E aprire un reparto senza medici, crediamo ne convenga anche il Pd, non è molto utile”.

“E a proposito di dischi rotti, lo stesso vale per l’ospedale di Albenga, destinato a diventare una casa di comunità, un hub di riferimento per l’Ortopedia, l’Oculistica e l’Urologia, presidio importante anche per lo smaltimento delle liste di attesa post pandemia. Se nel corso della trasmissione Presa Diretta, che l’opposizione ama citare sempre, sono state accuratamente tagliate le spiegazioni inerenti il futuro dell’ospedale, in aula, in via formale, la verità è sempre stata spiegata ai consiglieri che non possono fingere di ignorarla. L’ospedale di Albenga non è in vendita, non sarà venduto. Il progetto previsto dal Pnrr verrà attuato dalla sanità pubblica che potrà avvalersi del partenariato privato. Significa disponibilità ad accettare il contributo privato, a collaborare per dare risposte migliori ai cittadini. Non a vendere. E anche in questo caso la cosa non cambia a forza di ripetere il contrario”, hanno proseguito.

“Il problema dei Dem è forse piuttosto quello di cercare di far circolare più mugugni possibili prima che le cose vengano risolte come più volte spiegato dal presidente Toti. Visto che non hanno argomenti nuovi e sono costretto a ripetere gli stessi, sanno già che a breve saranno costretti a perdere ogni motivo di lagnanza”.