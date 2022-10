Pulizia strade e inquinamento acustico, Ciangherotti: “Cittadini di via Pontelungo e via Dalmazia esasperati “

Albenga. “Il lavoro è un diritto sacrosanto alla pari dell’esigenza di poter dormire tranquillamente all’interno della propria abitazione. Ad Albenga, tuttavia, le cose non vanno così. In alcuni quartieri della città, i macchinari utilizzati per la pulizia delle strade interrompono il sonno di molte persone già alle 5 del mattino. Un problema ancora più avvertito durante il periodo estivo. Molti cittadini esasperati si sono rivolti più volte al sindaco, il quale si è limitato a promettere provvedimenti senza far seguire i fatti alle parole”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista ha raccolto le lamentele di diversi residenti: “I cittadini di via Pontelungo e via Dalmazia sono esasperati – scrive Ciangherotti -. Molti si sono rivolti al sindaco per chiedere di rivedere l’orario dei lavori o quanto meno di alternare le zone di intervento dei macchinari per evitare di far subire sempre alle stesse persone le fastidiose conseguenze dell’inquinamento acustico”.

“Sinora, tuttavia, nulla è stato fatto per porre fine a questo problema – sottolinea -. Il sindaco conosce la situazione, ma a quanto non è molto interessato ad intervenire. Forse Tomatis è così fortunato da poter dormire tranquillamente senza essere svegliato dai rumori dei veicoli attrezzati per la pulizia delle strade”.

Conclude Ciangherotti: “Fermo restando il pieno rispetto per i lavoratori che ogni mattina si occupano di tenere pulita la nostra città, spetta all’amministrazione comunale contemperare le esigenze di decoro urbano con il rispetto della quiete pubblica”.