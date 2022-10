Pulizia del Centa ad Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “In mezzo alle canne sorgono dormitori di indigenti”

Albenga. “Ripuliscono la ‘foresta’ del Centa, ma in mezzo alle canne spuntano dormitori di indigenti. La debacle delle iniziative politiche dei governi che hanno permesso l’ingresso in Italia di persone senza alcun controllo per poi abbandonarli a se stessi”. Arriva dal capogruppo di Fratelli d’Italia ad Albenga Roberto Tomatis l’ennesima segnalazione della “presenza di giacigli incontrollati che stanno sorgendo nel greto del principale corso d’acqua cittadino”.

“Lì vivono persone che alla fine, per ragioni di sopravvivenza, dedicano le loro giornate a delinquere o che sono costrette a vivere di stenti nel più completo e assordante stato di abbandono. La speranza – afferma Roberto Tomatis – è che la politica del centrodestra (e in particolare con il leader Giorgia Meloni) faccia decollare al più presto l’annunciato ‘blocco navale’ per evitare situazioni che anche la città di Albenga purtroppo vive da vicino. Riteniamo sia giusto regolamentare l’immigrazione con un’azione politica seria e costruttiva: chi raggiunge l’Italia deve essere seguito e tutelato sia dal punto di vista lavorativo che sanitario’.

Aggiunge Tomatis: “In relazione alla campagna denigratoria che in questi giorni si vive sui social e che imputano a FdI di essere eredi di un periodo ‘oscuro’ siamo noi a domandarci chi sono i veri ‘anti democratici’. Sono forse quelli che permettono a queste persone di raggiungere il territorio albenganese per poi essere abbandonati a se stessi costretti a vivere nella più totale indigenza? A nostro avviso riteniamo più giusto aiutare coloro che hanno un valido motivo per entrare in Italia cercando lavoro e ricostruire una vita in maniera dignitosa. Non vorremmo più assistere a situazioni come quella segnalata nel greto del Centa. E’ ora di dire ‘basta’ alle assurde e inutili azioni politiche di governi “ammucchiate” che come si è visto sono tutte naufragate”.