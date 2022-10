“Pulizia dei boschi fai da te…”, un turista tedesco rimuove quintali di rifiuti dai sentieri del finalese

Finale Ligure. La passione per l’outdoor spesso si traduce non solo nei percorsi lungo i trails, i sentieri e le falesie del promontorio, che in questa stagione vede la presenza di numerosi turisti stranieri amanti del turismo sportivo e che trovano nel nostro entroterra una location ideale di destinazione e soggiorno.

La passione spesso si trasforma anche in tutela ambientale e cura del territorio, una tematica ormai che deve andare a braccetto rispetto alla complessiva offerta turistica e di accoglienza del settore: ecco spiegata l’azione di un turista tedesco, affezionato del finalese e che da anni frequenta il comprensorio con periodi di vacanza e soggiorno proprio a Finale Ligure.

“Tra una arrampicata e una passeggiata, un tuffo in mare e una visita alla città ha anche trovato il tempo di raccogliere qualche quintale di immondizia, trasportandola dal bosco e collocandola in luogo facilmente accessibile” racconta lo stesso sindaco Ugo Frascherelli, che ha ringraziato con un post su Facebook il turista per l’azione concreta, ma anche simbolica, di pulizia dei boschi.

“Il tutto è stato già rimosso dalla Finale Ambiente, che ringrazio” ha concluso il primo cittadino finalese.