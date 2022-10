“Puliamo il mondo” a Quiliano, trentesima edizione: coinvolti i bambini delle scuole

Quiliano. Anche quest’anno, nella mattinata di venerdì 7 ottobre, la Città di Quiliano, tramite l’assessorato e l’Ufficio Ambiente, ha aderito a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa di Legambiente giunta alla sua trentesima edizione. Come sempre “si vuole promuovere presso le comunità i principi di rispetto per l’ambiente e la solidarietà attraverso questa iniziativa nota in tutto il mondo con il nome di Clean up the World”.

L’attività viene organizzata e svolta insieme agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Quiliano preparati e guidati dai loro insegnanti nella formazione di sensibilità e di comportamenti che rispettino l’ambiente sempre più fondamentali.

Come si legge sul sito di Legambiente: “Oggi più che mai è necessario dimostrare come le comunità siano fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di violenza, di odio e discriminazione; per questa ragione il messaggio della trentesima edizione di Puliamo il Mondo è “Per un clima di pace”.

Ha dichiarato il professor Calella, docente della Scuola Primaria di secondo grado di Quiliano: “Sono forse proprio le ‘piccole attenzioni’ a schiuderci scenari di speranze possibili ed orizzonti futuri un po’ meno cupi. Oggi più che mai è l’individuo ad essere chiamato a fare la differenza, nei suoi gesti quotidiani, attraverso le sue migliori ispirazioni. Nell’ottica tratteggiata da questa breve riflessione potrebbe avere senso inquadrare l’adesione del nostro Istituto all’iniziativa Puliamo il mondo”.

“Una delle opportunità che questa attività ci offre è infatti proprio quella di poter percepire come concreto e ‘misurabile’ il nostro impatto sull’ambiente, nelle esperienze più ordinarie, sulle strade che percorriamo ogni giorno. ‘Accorgersi’, ‘vedere’ e, magari, anche ‘rendersi conto’: passaggi non così scontati per le giovani generazioni del nostro tempo. Trattandosi dei prerequisiti di base di qualsiasi forma di apprendimento, potrebbe valere la pena – insieme e in una prospettiva condivisa – insistere un po’ su questa linea di proposte e di interventi”.