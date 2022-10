Pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione delle case popolari ad Albenga. Gaia: “Da molti anni si attendeva il bando Arte”

Albenga. È stata pubblicata sul sito di Arte Savona la graduatoria definitiva per l’assegnazione delle case popolari fortemente richiesta dall’amministrazione comunale di Albenga a beneficio dei cittadini aventi diritto.

Afferma l’assessore alle Politiche Sociali Marta Gaia: “Grazie alla costante e proficua collaborazione con tutti gli uffici Arte Savona, si è giunti alla pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica. Era da molti anni che si attendeva il bando Arte e, decorsi i 30 giorni come da normativa, Arte Savona procederà all’ assegnazione delle abitazioni già pronte”.

“Come amministrazione abbiamo chiesto uno sforzo per ottenere in tempi celeri la pubblicazione della graduatoria definitiva e la conseguente assegnazione, data la difficile situazione determinata in particolare dallo sblocco degli sfratti dopo i due anni di Covid, dalla carenza di abitazioni sul mercato degli affitti e dalle molte garanzie che, sempre più, vengono richieste – prosegue -. Stiamo contemporaneamente portando avanti iniziative sia su immobili comunali sia in collaborazione con Arte per fronteggiare le difficoltà abitative che sono emerse con ancor più forza in questo momento storico. Ringrazio l’assessore regionale Marco Scajola, tutti gli uffici del Comune di Albenga e di Arte Savona, funzionari e dirigenti, per la collaborazione sia nell’ambito del Bando E.R.P. sia nei progetti Pnrr”.

A conclusione il sindaco Riccardo Tomatis: “Le tematiche relative al sociale sono di primaria importanza per la nostra amministrazione. Il bando Arte era atteso così come la pubblicazione della graduatoria definitiva che permetterà di procedere con le assegnazioni. Ringrazio l’assessore Marta Gaia per il suo lavoro portato sempre avanti in sinergia e collaborazione con gli uffici, gli enti e le associazioni” afferma.