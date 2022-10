Provincia di Savona, lotta Olivieri-Lambertini per la presidenza? Loro negano: “Voci create ad hoc”

Savona. Proseguire all’insegna della continuità con Pierangelo Olivieri di nuovo presidente della Provincia di Savona oppure puntare su un altro valbormidese, il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini? Sono due, secondo indiscrezioni, le correnti all’interno di Cambiamo! riguardo alle prossime elezioni che si terranno a gennaio.

Da una parte il capogruppo in consiglio regionale Angelo Vaccarezza, che pare voglia riconfermare l’attuale presidente nonchè sindaco di Calizzano; dall’altra il consigliere regionale Alessandro Bozzano che, secondo alcuni, sta facendo di tutto per creare discordia tra Olivieri e Lambertini. Obiettivo, proporre una terza soluzione: il primo cittadino di Varazze Luigi Pierfederici oppure quello di Andora Mauro Demichelis. Quest’ultimo, essendo coordinatore regionale del partito, sarebbe visto come una figura in grado di fare da paciere alle discordie, almeno all’interno della coalizione di centrodestra.

Tra le opzioni, però, sbuca anche il nome di Ugo Frascherelli, sindaco di Finale Ligure, in quota centrosinistra ma appoggiato dalla Lega, quindi una proposta bipartisan che potrebbe mettere d’accordo entrambi gli schieramenti.

Tornando all’ipotesi iniziale, ovvero una “lotta” tutta valbomidese tra Olivieri e Lambertini, i diretti interessati negano e sono d’accordo che si tratti di “voci create ad hoc”. “Chi parla lo fa in maniera oculata per strumentalizzare e per una strategia divisiva – dichiara Lambertini -. Ma purtroppo per loro, e a differenza loro, siamo abituati a muoverci in maniera chiara e a condividere le nostre scelte”.

Il sindaco di Cairo, eletto consigliere provinciale alle scorse elezioni, rimarca poi di non avere alcun interesse alla carica di presidente: “Né ora né per il futuro” dice con fermezza sottolineando come al momento il consiglio sia concentrato nella risoluzione dei problemi più importanti del savonese, come l’Ato rifiuti e l’Ato idrico per la Valbormida. “Sulle elezioni quando sarà ne parleremo, io credo che si opterà per la continuità, ma la decisione non è ancora stata presa”.

A confermarlo anche Olivieri: “Noi sindaci del centrodestra, soprattutto in Valbormida, siamo tutti uniti e con Lambertini ho un rapporto anche personale come con altri amministratori della Valle e non solo. Immagino ci sia qualcuno che voglia per qualche motivo mettere in giro queste voci, sicuramente se l’intento è di dividerci, così non sarà, anche perché non possono essere delle voci a farlo”.

Alla domanda diretta sulla sua disponibilità a ricandidarsi, Olivieri non si sbilancia: “Non è una scelta che dipende solo da me – afferma – Al momento non guardo al calendario e all’orologio, vedremo cosa succederà quando ne parleremo. Sicuramente la situazione è molto diversa rispetto a 4 anni fa, quando ho preso il testimone da Monica Giuliano. In ogni caso continuo a confidare in questo ente che, pur essendo di secondo livello, ha dimostrato la sua importanza”.

Secondo Olivieri e Lambertini, quindi, l’intento di metterli uno contro l’altro sarebbe una mossa politica, che però non credono arrivi dal loro partito. Altri invece, come detto, ipotizzano che l’artefice di queste voci sia Alessandro Bozzano, il quale a domanda risponde: “Nessuno ha ancora parlato di nomi, dobbiamo discutere con Olivieri e con gli alleati per stabilire se far prevalere la continuità oppure no. Non ho ancora idea dei programmi che ci presenterà Olivieri. Certo è che ci aspettiamo dal nuovo presidente una provincia dinamica, che risolva i problemi in maniera molto energica. Non avendo il savonese alcuna rappresentanza a Roma, servirà una figura di riferimento più forte possibile”, questo l’augurio del consigliere regionale.