Prosegue l’avventura della loanese Elena Ballerini a “Tale e Quale Show”: complimenti dalla giuria e standing ovation

Loano. Prosegue l’avventura della loanese Elena Ballerini nella nuova edizione di “Tale e Quale Show”, il fortunato format condotto da Carlo Conti in onda il venerdì sera su Rai 1, diventato un autentico fenomeno televisivo, con record di ascolti e gradimento del pubblico.

Dopo aver interpretato Olivia Newton-John, cantando il suo celebre brano “Hopelessly devoted to you”, per la seconda puntata Elena ha preso le sembianze di Antonella Ruggiero interpretando “Ti sento”. “E’ sempre stato uno dei miei riferimenti musicali”, ha commentato durante la puntata Elena.

Una performance che ha conquistato il pubblico, ovazione e applausi dei presenti. A giudicare la sua esibizione, come quella degli altri 10 concorrenti in gara, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Serena Bortone e Cristiano Malgioglio. Complimenti dai primi tre, discorde invece Malgioglio. “Mi sono piaciuti tantissimo il trucco e l’interpretazione”, ha commentato Panariello. D’accordo anche Goggi: “Si sente la tua impostazione lirica. Ci voleva un soprano per cantarla. Complimenti”.

Al termine della seconda puntata, Elena Ballerini si è classificata quarta (era seconda con il parere della giuria).

CHI E’ ELENA BALLERINI

Elena Ballerni è nata a Genova e cresciuta a Loano; dopo aver conseguito la laurea in Scienze Giuridiche, esattamente 10 anni fa è approdata al piccolo schermo: dapprima su Rai Gulp e poi, nel 2013, su Rai 2 con vari programmi fra cui “Mezzogiorno in Famiglia” (dove ha ricoperto il ruolo di inviata per 4 anni, fino alla nascita del suo bimbo Emanuele) e “4 Zampe in Famiglia”, di cui è stata conduttrice insieme a Federico Coccia. Inoltre ha condotto programmi sul cinema eventi e concerti sulla stessa rete. Nell’ultima stagione televisiva è stata inviata di Simona Ventura e Paola Perego in “Citofonare Rai 2”. Sul suo profilo Instagram si legge la sua commozione per questo importante traguardo: “Ho spesso immaginato l’effetto che potessi provare nel leggere il mio nome nella lista del cast del mio programma preferito. Oggi so che effetto si prova”.