Pronto soccorso, straordinari fino a 100 euro per i medici. Ordine degli infermieri: “Non si capisce perchè ci hanno escluso”

Liguria. “Decisione corretta e inevitabile, quella di aumentare la tariffa per gli straordinari fino a 100 euro lordi all’ora per i medici del pronto soccorso, ma perché sono stati esclusi dal provvedimento gli infermieri?”. A domandarselo è il Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Liguria (Savona, Genova, Imperia, La Spezia) solo in parte d’accordo con la misura approvata martedì dal Consiglio regionale.

“Visto che i pronto soccorso non sono costituiti solo da personale medico, ma hanno – ad esempio – la caratteristica di dover disporre di infermieri esperti, come l’infermiere addetto al triage (in questo ruolo e con una precisa funzione, già indicato sin dalle prime determine del Ministero Sanità del 1996) non riusciamo a comprendere come sia possibile non coinvolgere gli infermieri nei progetti incentivanti – sottolineano – Esiste anche una Raccomandazione Ministeriale di sicurezza (la numero 15) sui rischi di valutazione dei pazienti in sede di triage, a dimostrazione che quel ruolo (che è infermieristico e di nessun altro) non può essere esercitato, come qualcuno vuole da chiunque”.

“In risposta da chi ha chiesto come mai il provvedimento non è stato esteso agli infermieri, il neo assessore alla Sanità – ricordano dall’ordine – ha spiegato che esiste una graduatoria concorsuale con duemila infermieri, e dunque si potrà risolvere con questo strumento. Siamo contenti che esista la graduatoria, ma ci pare una risposta un po’ troppo ottimistica e un po’ fuori contesto: in primo luogo stiamo parlando di incentivare chi ha una esperienza acquisita specifica in una attività complessa, e dunque chi è oggi in servizio; in secondo luogo, se questi nomi sono dentro una graduatoria, ma al momento non sono assunti, non vediamo come potrebbero completare le carenze”.

“E’ poi l’occasione per ricordare – aggiungono – che andrebbe estesa la indennità di rischio infettivo a chi lavora in particolari contesti (P.S. compresi); e che la carenza di professionisti è spesso trasversale a più settori: dunque le richieste di riconoscimento per impegno aggiuntivo, oltre all’aspetto qui ricordato in quanto attuale, sono legittimamente rivendicabili anche da chi agisce in altri contesti”.

Il Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Liguria si concentra poi su un altro aspetto, attenzionato in questi giorni dal presidente dei consiglieri di FdI Stefano Balleari: “Sulla proposta di legge che Fratelli d’Italia porta in Commissione Sanità sul coinvolgimento dell’Ordine dei medici, per interventi a favore di determinate patologie e non solo: ricordiamo, anche in questo caso, che a livello ordinistico non ci sono solo i medici, e lo hanno dimostrato tutte le incombenze normative attribuite – anche senza sollecito da parte di questi Enti sussidiari dello Stato – a tutti gli Ordini delle Professioni Sanitarie negli ultimi anni (verifica dei titoli professionali, controllo sulla osservanza degli obblighi normativi, professionali, etici ed deontologici). Siamo certi, anche noi, a livello Ordinistico, di poter fornire validi contributi a sostegno degli assistiti, in una ottica di lavoro di squadra efficace e produttiva. Rimaniamo in attesa di un riscontro e di un incontro con gli organi politici interessati”, concludono.