Promozione, Carcarese e Ceriale a caccia della seconda vittoria in campionato: il live

CARCARESE – CERIALE 0-1 (89’ Rocca)

45’ ancora un cambio per il Ceriale: Sardo per Oses

44’ GOOOOOOL! Gloria serve in area Rocca che di prima la infila alla destra di Giribaldi. La Carcarese protesta per la dubbia posizione dell’attaccante ospite

35’ Cigliutti prende il posto di Marquez

32’ Punizione dal limite per il Ceriale: cinque uomini in barriera, batte Piazza e prende il palo, sulla ribattuta Oses di testa non centra lo specchio

30’ Un cambio per parte: Bonifacino per Alò e Gloria per Fantoni

20’ punizione di Spozio, Manfredi colpisce ancora di testa, ma la schiaccia troppo, dopo il ribalza a due passi dalla porta, la sfera finisce supera la traversa

19’ Doppio cambio per mister Chiarlone: entrano Canaparo e Dematteis per Zizzini e Brovida

13’ il primo cambio e di mister Brignoli che si gioca la carta Rocca, esce Secco

5’ Gran conclusione di Hamati dalla distanza, la palla si stampa sull’incrocio dei pali

4’ Punizione di Brovida dal vertice destro sul secondo palo, Manfedi colpisce ma non c’entra lo specchio

2’ Occasionissima Ceriale: Piazza lancia per Hamati che serve in area piccola Secco, che manda sopra la traversa

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Alò al limite si libera dell’avversario e serve Brignone, che lascia partire il suo diagonale: Zizzini non riesce a trovare il tap in a porta vuota. Fine dell’azione, amarezza dei biancorossi e duplice fischio. Tutti negli spogliatoi per il break

42’ Cross dalla destra, spizzicata di Brignone, la palla arriva a Bertoni che calcia di prima: Vinci para

34’ Filtrante perfetto per Brovida, ma la coppia di difensori biancoblu è bravissima a rubargli palla senza commettere fallo in area

24’ Sugli sviluppi di un corner, grande occasione per la Carcarese: prima Manfredi si fa parare da Vinci, poi dopo un batti e ribatti, Piazza salva sulla linea

15’ Zizzini recupera palla sulla trequarti, scambia con Brignone e calcia dalla distanza: conclusione potente ma imprecisa, si spegne sul fondo

14’ Hamati entra in area sulla sinistra e tenta il tiro: alto

12’ Hamati serve sulla sinistra Secco che crossa in area: Marquez non riesce a colpire bene il pallone e spara alto

11’ Annullata per fuorigioco la rete di Moretti

9’ Punizione dai 25 metri di Piazza, che tira centrale: Giribaldi fa suo il pallone

2’ Bertoni riceve sulla sinistra e crossa sul primo palo per Zizzini: il suo diagonale finisce di poco a lato

Si parte alle 15:03

Carcare. Carcarese e Ceriale a caccia della seconda vittoria in campionato. Fischio d’inizio alle ore 15 al Candido Corrent, dirige l’incontro Luca Magaglio di Imperia.

Dopo un inizio per niente brillante, infatti, i biancorossi hanno ritrovato il sorriso la scorsa domenica in quel di Borzoli, dove hanno dimostrato di saper soffrire e poter battere una delle formazioni più attrezzate del girone.

Ma per trovare i tre punti oggi è richiesta un’ottima prestazione, il Ceriale è un avversario ostico, al quale la squadra di Chiarlone dovrà fare molta attenzione per trovare il primo successo casalingo.

La vittoria manca in trasferta invece ai biancoblu che, dopo essersi imposti sulla Campese allo prima giornata, hanno pareggiato con Serra Riccò e Soccer Borghetto, sempre per 1 a 1.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Gavarone, Mombelloni, Moretti, Spozio, Manfredi, Alò, Bertoni, Brignone, Zizzini, Brovida. A disp.: Delfino, Bianchi, Bonifacino, Canaparo, Marchisio, De Matteis, Gamba, Prina, Revello. All. Loris Chiarlone

CERIALE: Vinci A., Naoui, Di Fino, Secco, Fantoni, Fazio, Oses, Buonocore, Hamati, Piazza, Marquez. A disp.: Ferrauto, Vinci S., Cigliutti, Gloria, Sardo, Nida, Rocca, Bellinghieri. All. Davide Brignoli

ARBITRO: Luca Magaglio di Imperia

ASSISTENTI: Chiara Nania di Genova e Davide Ciminelli di Savona