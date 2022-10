Promozione, al Ruffinengo è battaglia tra Legino e Carcarese: il live del match

LEGINO – CARCARESE 1-1 (16’ Pescio, 39’ Brignone)

50’ Triplice fischio, al Ruffinengo finisce in pari

47’ Lancio di Donna per Diarrà che ha campo aperto davanti a sè, ma al limite lo perde a causa dell’intervento perfetto in scivolata di Croce

46’ Ancora in cambio, Pescio esce per Diarrà

45’ Gamba per Bonifacino

44’ Esce Zanette per aurico

43’ Destro potente dalla trequarti di Zanette, Giribaldi sventa la minaccia mandando la sfera in angolo

41’ Brovida riceve dalla rimessa laterale, controlla e indirizza in porta un diagonale velenosissimo, che Pastorino è bravo a deviare. Nel finale si è riaccesa la Carcarese

34’ Palla morbida a scavalcare la difesa per Zanette che schiaccia troppo la sua conclusione è manda sul fondo

32’ La Carcarese si gioca la carta Dematteis, entra per Zizzini

30’ Primo cambio del Legino: Vezzolla lascia il posto a Garzoglio

28’ Sugli sviluppi di un corner, la sfera arriva a Dorno che ci prova dalla distanza, Giribaldi devia in angolo

21’ Mister Chiarlone prova a dare freschezza a suoi, in difficoltà nella ripresa, con il secondo cambio: Prina rileva Bertoni

11’ Punizione di Semperboni dalla destra, incornata di Piu di poco a lato

9’ Lancio per Piu che sul filo del fuorigioco entra in area e lascia partire il destro, Giribaldi allontana con i pugni

6’ Buon avvio del Legino che si fa vedere più volte nell’area di Giribaldi, senza mai riuscire però ad essere veramente pericoloso

2’ Corner per il Legino, la palla finisce a Donna che tutto solo si coordina e calcia al volo, ma non riesce a centrare lo specchio della porta

1’ Via alla ripresa, subito un cambio per mister Chiarlone: Bianchi prende il posto di Gavarone

SECONDO TEMPO

47’ Finisce il primo tempo

45’ Aggressiva la Carcarese che dopo aver trovato il pari, trova ancora più motivazione e si rende pericolosa soprattutto dalla sinistra con le incursioni di Bonifacino

39’ PARI! Bellissima azione in velocità della Carcarese, che in tre passaggi ubriaca la difesa locale e va al tiro con Brignone che riceve da Zizzini e di destro spara sotto la traversa

35’ Sigli sviluppi di una rimessa laterale, Zizzini appoggia a Bonifacino che calcia di prima, conclusione alta

32’ La Carcarese guadagna metri in cerca del pari, il Legino invece punta sui lanci lunghi per sfruttare la velocità dei propri attaccanti

24’ Corner di Zizzini dalla sinistra direttamente in porta, Pastorino ci mette i pugni e protegge la porta verdeblu

17’ Prova a reagire la Carcarese con la conclusione dalla distanza di Brovida, Pastorino para, la palla rimane in area piccola, dove arriva in agguato Bonifacino, ma il portiere riesce a far sua la sfera anticipando il terzino biancorosso

16’ GOOOOOL! Lancio di Latini dalla difesa per Pescio che con un diagonale segna il vantaggio

7’ Punizione dalla destra di capitan Semperboni, nonostante la posizione defilata cerca la porta, ma manda sopra la traversa

2’ Ci prova subito dalla distanza Piu, di poco a lato

Si parte alle 14:58

Savona. Dopo aver trovato i primi punti della stagione, il Legino è pronto a collezionarne altri, questa volta tra le mura amiche del Ruffinengo, dove i ragazzi di mister Tobia sono ancora a secco. Per farlo dovranno imporsi sulla Carcarese, fischio d’inizio alle ore 15.

Se i padroni di casa la scorsa domenica sono tornati a sorridere grazie alla vittoria di misura con la Sampierdarenese , dopo tre sconfitte consecutive, diverso il discorso per i biancorossi fermati dal Ceriale, che in extremis ha sbancato il Corrent grazie al gol di bomber Rocca.

Solo un punto separa le due formazioni dopo appena quattro giornate: entrambe vantano una vittoria in trasferta, alla quale per la Carcarese si aggiunge il pari casalingo con la Baia Alassio. Un avvio di campionato quindi complicato per tutte e due le squadre, ora alla ricerca di continuità e risultati per raggiungere l’obiettivo salvezza.

FORMAZIONI

LEGINO: Pastorino, Mollo, Semperboni, Donna, Latini, Zanette, Vezzolla, Dorno, Piu, Del Nero, Pescio. A disp.: Valenti, Revello, Sadiku, Diarrà, Garbarini, Kertalli, Uruci, Garzoglio, Merica. All. Fabio Tobia

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Gavarone, Croce, Spozio, Moretti, Alò, Bertoni, Brignone, Zizzini, Brovida. A disp.: Delfino, Baccino, Bianchi, Manfredi, Prina, Dematteis, Gamba, Marchisio, Canaparo. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Lorenzo Pettirossi di Genova

ASSISTENTI: Francesco Baruzzo di La Spezia e Lorenzo Scotti di Genova